A casi 15 años de su trasplante de corazón

Tatiana Benítez fue sometida al trasplante de corazón en la madrugada del 1 de septiembre del 2007. Así como la pequeña Nahiara, quien el ayer, domingo, recibió el órgano, la joven tenía apenas 6 años cuando fue intervenida,

En comunicación con ABC Cardinal, la joven de 21 años recordó las horas previas a su trasplante. “Primero, le había preguntado al doctor Marcos Melgarejo (del INAT) si me iba a doler la operación. Me sonrío y me dijo que no me iba a doler. Yo le creí y, en serio, no dolió”, indicó.

Comentó, seguidamente, que lo único que quería era poder salir del hospital una vez concluido el trasplante.

“Volví a mi vida normal”, acotó sobre su situación actual, atendiendo que hace casi 15 años recibió un nuevo corazón.

Seguir con campaña de donación de órganos

En otro momento, se refirió al caso de Nahiara, quien consiguió este fin de semana un donante de corazón, el cual ya late dentro de la pequeña. Destacó la campaña mediática que se montó en torno a la niña de 6 años.

Afirmó que dicha campaña sirvió para que que se logre conseguir el corazón para Nahiara. “”Si bien es cierto hubo posibles donantes antes de su trasplante y todos se negaron, creo que esa fuerte campaña que hicimos en favor a la donación de órganos ayudó para que pudiera conseguir su trasplante”, expresó.

En ese sentido, refirió “Esto es algo que no debemos dejar de hacer. Si bien Nahiara ya consiguió su trasplante, hay muchos niños en lista de espera”. “Necesitamos hablar más sobre donación de órganos, generar más conciencia”, agregó.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), hay 250 personas en lista de espera, de las cuales 13 son niños.

Su pasión por el golf

Tatiana, además de ser una campeona de la vida, también se destaca en el ámbito deportivo. Es golfista y suele participar en competiciones representando al Paraguay.

La joven comentó que su pasión por el golf surgió durante su estadía en el hospital. “Yo al salir lo único que quería era conocer un campo de golf, relajarme con el campo verde. A los 11 empecé a jugar golf y a los 15 empecé a entrenar más de seguido”, refirió.

“Tenia la meta de representar a Paraguay, quería en lo posible ganar y traer una medalla para poder demostrar todo lo que uno puede hacer luego de un trasplante y como agradecimiento a mi ángel donante y su familia”, agregó.