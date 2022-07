Médica negacionista de Luque debe abandonar Paraguay

El viernes pasado trascendió el caso de un niño que estaba internado por problemas respiratorios en el Hospital de Luque pero fue retirado a la fuerza y sin autorización médica, para que el mismo no sea sometido a un test COVID-19.

La mujer que retiró al niño es la supuesta médica Karina Sarno, quien cuenta con un consultorio en Luque donde ofrece servicios médico y certificados -aparentemente- falsos para quienes no quieren recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Estadía irregular

Este lunes surgió una nueva arista en torno a la médica negacionista, pues la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, reveló que Sarno se encuentra con “estadía irregular” en nuestro país.

“A simple vista, la señora está de una manera irregular en este momento. No obstante, estoy aguardando algún oficio fiscal como para solicitar movimiento o trámites de residencia y demás; eso vamos a ver en el transcurso del día”, declaró a la 1080 AM.

Explicó que la situación irregular se da porque Sarno había ingresado a nuestro país como turista, cuyo plazo de estadía de 90 días a prorrogar ya feneció.

Agregó que la médica no realizó ningún trámite para prorrogar su período de estadía en nuestro país. “Ingresa como turista, le vence el plazo de estadía que tiene un máximo de 90 días y es prorrogable, cosa que no lo hizo. No había realizado ningún trámite tampoco de residencia para nuestro país”, sostuvo Arriola.

Médica negacionista debe abandonar el Paraguay

Arriola, además, mencionó que la situación migratoria de la médica es todavía más complicada, teniendo en cuenta que instaló un consultorio y ofrecía servicios sanitarios sin siquiera contar un registro y estadía regular en el Paraguay.

En ese sentido, afirmó de forma tajante que “por la estadía irregular, corresponde el abandono (del país)”.

Sarno es considerada por el Ministerio de Salud como “negacionista” en cuanto al COVID-19 y sus tratamientos.

La cartera sanitaria, tras el caso del niño, verificó el consultorio de la supuesta médica y señaló que la misma no cuenta con el registro para ejercer la medicina en Paraguay. El fiscal interviniente, Silvio Alegre, quien investiga el caso ya ordenó su detención.