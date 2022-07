Abogado de Fátima Saucedo advierte que accionará contra EBY si la echan

Oscar Tuma y su cliente, Fátima Saucedo, funcionaria de la EBY, se presentarán este miércoles en las oficinas de la entidad para comparecer en el marco del sumario administrativo que le impone la asesoría jurídico de la binacional, tras la denuncia por supuesto planillerismo.

Primeramente, Saucedo había solicitado un permiso por covid, pero el viernes obtuvo un documento médico que le habilita salir del aislamiento tras la enfermedad, por lo que la comparecencia será presencial.

Para el abogado, su clienta -hurrera de Honor Colorado que postula a Santiago Peña- no es una planillera y afirma que la denuncia debe ser desestimada porque la binacional no se rige por la ley de la Función Pública.

“Ayer tomamos conocimiento de que hubo un grupo de ciudadanos que hizo una denuncia al Ministerio Público, que debe ser desestimada, porque basan la denuncia en torno a la ley de la Función Pública y las binacionales se rigen por el Código Laboral, entonces no existe planillerismo. Si la institución se ve afectada, tiene que usar el procedimiento del Código Laboral, si hay inasistencia, te amonestan, te descuentan o te echan”, manifestó Tuma.

En cuanto a las ausencias que serán tratadas en el sumario, señaló: “Se habló de ausencias, dentro del sumario no entra todo el semestre, entra solo lo denunciado por el periodista Alfredo Guachiré y se abre por estos hechos, la ausencia de mi mandante entre los días establecidos en la denuncia”.

“Dentro de ese periodo de tiempo no se establece que fue durante dos años y que la EBY estuvo cerrada por dos meses, no se habla de los permisos por vacaciones por sus más de 20 años en la EBY, eso no se establece, no analizamos porque no está dentro del sumario”, dijo.

“Si abren un sumario posteriormente, analizaríamos esas circunstancias, pero de por sí, no está dentro del sumario, por lo tanto, mañana ella va a prestar declaración y va a rectificarse en todo lo actuado”, indicó.

Abogado alega permisos especiales en la EBY

El abogado sostuvo que su cliente, como funcionaria de Yacyretá, goza de beneficios, entre ellos días libres y afirma que utilizó los mismos para ausentarse.

“La EBY tiene un manual o un reglamento interno en el que se establece cuál es el procedimiento para que sus trabajadores los permisos o inasistencia correspondientes. En esos días en que se hizo la filmación (de la denuncia), ella presentó los permisos, están completamente acreditados. Estamos hablando de problemas de salud de su hijo, eso está adjuntado”, manifestó.

“En lo que respecta al día del cumpleaños de Horacio Cartes, la EBY permite que todos los trabajadores, gocen, en una especie de privilegio de diez horas mensuales para que los utilicen de la forma que quieran, permisos personales.

Ella solicitó de 08:00 a 12:00 para ir al cumpleaños. Si moralmente está mal o no, no es problema de ella. En todo caso, es el director actual de la EBY el que tiene que decir”, apuntó, haciendo referencia a Nicanor Duarte Frutos.

Accionarán contra la EBY si echan a Saucedo

Tuma se mostró muy seguro con respecto a la denuncia y afirma que la misma será desestimada. Señaló que si Fátima Saucedo es desvinculada, sería ilegal y que en ese caso, accionarían contra la entidad y ganarían.

“La EBY dejó que esta situación se torne insostenible para ellos mismos, porque recién hoy, el director de Recursos Humanos indicó a medios de comunicación que todos los permisos que ella presentó están en debida y legal forma. No aclararon antes, porque era una situación que políticamente era una situación que les favorecía, pero hoy, a falta de respuestas, la gente ya tiene una película errónea formada”, dijo.

Tuma dijo que si el día de mañana la EBY decide absolverla del sumario, “la gente va a decir que está todo arreglado y el peso mediático va a caer sobre la EBY”. “Pero si la EBY resuelve, injustamente desvincularla por despido justificado, nosotros vamos a ir al ámbito laboral y vamos a demandarle por el despido injustificado, y allí gana ella, gano yo, pierde la ciudadanía porque le vamos a ganar a la EBY”, afirmó sonriente.

Abogado desconoce funciones de su clienta

Al ser consultado sobre cuáles son las funciones que cumple exactamente Saucedo en la entidad, teniendo en cuenta que no cuenta con estudios de grado, Tuma dijo que no sabe, pero que en este momento, eso no es lo que importa.

“No te puedo decir qué funciones cumple, pero sí puedo decir que es una funcionaria que tiene más de 20 años en la binacional”, respondió.