Asaltan a conocido ganadero en Santaní

Según la denuncia presentada en la comisaría 8ª de esta ciudad, el suceso se produjo ayer aproximadamente a las 11:30 en la vía pública, sobre el ramal Unión-San Estanislao de la compañía Santa Ana, de esa ciudad, donde los asaltantes se apoderaron de algunos documentos y dinero en efectivo, cuyo monto no fue confirmado por los afectados.

Las víctimas fueron individualizas como Horst Albert Von Schmeling Weiverlen (62) y su esposa Graciela Mercedes Maidana (56), ambos de nacionalidad paraguaya, domiciliados en el establecimiento denominado Ganadera Mbocayá, propiedad del matrimonio. Los afectados se desplazaban en una camioneta de la marca Hyundai, modelo Tucson, color blanco, matrícula BAS776 Py.

Presuntos autores

Los presuntos autores del hecho fueron cuatro desconocidos de sexo masculino, que estaban con cara cubierta con telas tipo bufanda, armados con arma de fuego, presumiblemente escopeta y pistola. Tras cometer el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga en dos motocicletas.

Versión de la esposa

De acuerdo a la versión brindada por la esposa del ganadero, los asaltantes presumiblemente se encontraban escondidos en medio de los arbustos ubicados cerca del acceso y salida de la estancia y aprovecharon el momento cuando su esposo se bajó del vehículo para abrir el portón del establecimiento donde le mantuvieron retenido durante varios minutos, mientras que ella realizó una brusca maniobra para retirarse del lugar y escapar de los malvinenses.

“Cuando me percaté de que esta gente le tiraron al suelo a mi esposo tuve que acelerar a fondo la camioneta y dirigirme hacia la estancia atendiendo que el portón estaba abierto y tenía que hacer algo para que también no me agarren, lastimosamente no le pudimos individualizar a ninguna de estas personas, pero creemos que podrían tratarse de algunos conocidos que conocen nuestro movimiento”, aseveró la víctima.

Personal de la comisaría local y de Investigación de Hechos Punibles de la Policía intervinieron junto a representantes del Ministerio Público, quienes se encuentran recabando datos sobre lo ocurrido, con el propósito de individualizar a los autores del atraco, según anunció el jefe de la sede policial mencionada, comisario Miguel Olmedo.