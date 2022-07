Los memes de la “planillera” Fátima Saucedo

Cómo ya es habitual, ante un nuevo caso sospechoso de planillerismo, o de funcionario que utiliza recursos del Estado a su favor, los internautas no escatiman tiempo para la condena social. Puede que el sistema judicial no funcione, pero el escrache humorístico con los clásicos memes no falla.

El caso de la cartista Fátima Saucedo, hija del político colorado Aníbal Saucedo , causa indignación, considerando que se ganó la enemistad de los internautas luego de que se diera a conocer que la funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá supuestamente marcaba su horario en su oficina, para posteriormente ir a cumplir funciones de fotógrafa en la campaña de Santiago Peña, precandidato a presidente del movimiento del exmandatario, Horacio Cartes.

La funcionaria solo trabajó 56 días en 6 meses, ausentándose 84 días por diferentes motivos, principalmente médicos, entre los que se destaca “esguince de tobillo”. Por tan solo estos 56 días trabajados, Fátima Saucedo cobró más de G. 200.000.000.

En esta nota te dejamos una lista de los memes más compartidos en las redes sobre el caso de Fátima Saucedo, que se ganó el mote de “LaRengaSaucedo” debido a que en sucesivos certificados médicos presentados para ausentarse adujo varias veces el haber sufrido esguinces.