Ajedrez por Zenón Franco: Magnus Carlsen renunció a defender su título

Por lo tanto, el 17º campeón del mundo saldrá del match entre los dos primeros del Torneo de Candidatos pasado, el ruso Ian Nepomniachtchi y el chino Ding Liren, en la primavera boreal de 2023.

Es posible que, a partir de ahora, en la “nueva época”, como ya se la empezó a llamar, el campeón mundial no sea el mejor ajedrecista del mundo, no es lo habitual, aunque no sería la primera vez.

Razones de Magnus Carlsen

Se especuló con propuestas y hasta exigencias de Carlsen a la FIDE sobre un cambio de formato en los encuentros por el título, dando entrada a partidas rápidas.

No hubo nada eso, durante el reciente Torneo de Candidatos de Madrid, Carlsen se reunió con el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, Carlsen negó que en esa reunión presentara ninguna propuesta: “No presenté ninguna demanda ni sugerencia alguna en aquella reunión. Lo esencial es que yo estaba allí para decirles que no iba a defender mi título en el próximo Mundial y tuvimos una pequeña charla. Ellos hicieron algunas sugerencias, con algunas de las cuales yo estaba de acuerdo y con otras no”.

Carlsen fue siempre muy directo y honesto, su explicación a la renuncia es esta:

“He estado pensando sobre esta decisión durante mucho tiempo, más de un año y medio. Hablé con la gente de mi equipo, con la FIDE, con Ian [Nepomniachtchi]. Es muy simple. No estoy motivado para jugar otro match”.

El “Nda vy´ái” de Carlsen

Lo que hace Carlsen ahora me recuerda a algo que me contaron hace años, había (y hay, supongo), una tribu de indígenas paraguayos que eran trabajadores incansables, cumplían con su labor de modo impecable.

Todo bien, hasta que, llegado un momento, se iban, con un irrebatible “Nda vy´ái” (“no estoy a gusto”, en guaraní), como razón definitiva, se le podía ofrecer más dinero, o cualquier otra cosa, pero nada torcía su voluntad.

Una agenda apretada

Respecto a su futuro con el ajedrez competitivo Carlsen pudo ser más claro:

“No hay ambigüedad aquí, no me retiro del ajedrez, todavía seré un jugador activo. Hoy voy a Croacia a jugar el Grand Chess Tour [20 al 24 de julio, salió vencedor]. Desde allí iré a Chennai a jugar la olimpiada, lo que será muy divertido, y el equipo noruego está precalificado en cuarto lugar. Luego iré a Miami a participar en uno de los acontecimientos del año que, creo, será realmente estelar, la FTX Crypto Cup, que será asombroso, y justo después, luego del siguiente torneo del Grand Chess Tour, la Sinquefield Cup. Por lo tanto, sí, tengo mucho ajedrez a la vista. Disfruto mucho jugando torneos. Obviamente lo disfruto más que el Campeonato del Mundo, y francamente no me veo dejando de jugar al ajedrez a la brevedad”.

Principal meta por conseguir

“Espero acercarme a una de mis mayores metas, que es llegar a los 2.900 de Elo. Va a ser duro, obviamente, pero al menos conseguí mantener mi puntuación este año, lo que ya es algo. Significa que la meta no está más lejos que antes, si bien es complicado.

Veremos, solo trato de hacer las cosas correctamente, confiar en el proceso y disfrutarlo, y francamente estoy entusiasmado con volver a donde estaba en 2011, 2012, el comienzo de 2013 [cuando disputó el Torneo de Candidatos, lo ganó y obtuvo el derecho de desafiar al entonces campeón del mundo Viswanathan Anand], donde todo estaba enfocado a mejorar, tratar de hacerlo mejor. Hacer las cosas correctas, jugar torneos, ser el mejor del mundo…¡ y no preocuparme del Campeonato del Mundo!”.

El críptico mensaje de 2014

Carlsen también se refirió a lo que publicó después de su primera defensa exitosa, aunque reñida, ante Viswanathan Anand en 2014:

“Hice una publicación en Instagram después del match de 2014, que era ‘dos conseguidos, cinco por conseguir’. Puedo revelar que fue simplemente ¡para tomarle el pelo a la gente! ¡Nunca tuve la meta de ganar siete campeonatos! Comprendo lo del legado y todo eso, pero honestamente el último match, cuatro campeonatos o cinco campeonatos, comprendo que a la gente que no ha estado en esa situación les parezca raro, y soy consciente de que soy un gran privilegiado por haber estado allí cuando mucha gente trata durante toda su vida de hacer lo mismo, pero cuatro campeonatos, o cinco, No significa nada para mí. Estaba satisfecho con el trabajo que había hecho, estaba feliz por no haber perdido el match, pero solo fue eso”.

Reacciones

La noticia provocó desazón en la mayoría de los ajedrecistas y también mensajes de enojo de quienes no lo comprendían, en cambio los maestros más fuertes del mundo sí lo respetaron y comprendieron.

Ian Nepomniachtchi habló con chess.com tras el primer día de juego en el mencionado torneo de Croacia a ritmo rápido.

Fue muy claro, dijo que estaba decepcionado, aunque no sorprendido, que habían hablado un poco tras Madrid, y tuvo claro que no iba a jugar, “Pero, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Francamente es bastante decepcionante. La revancha era algo que realmente me entusiasmaba”.

Acerca del peso de la decisión de Carlsen sobre el ajedrez en general, comento: “Es bastante dañino, pero en este momento es difícil evaluar cuán dañino es”.

Nepomniachtchi añadió: “Desde el punto de vista humano es una decisión comprensible de Magnus y la respeto por completo, a pesar de mi decepción personal porque sucediera. No obstante, tenemos una gran tradición en el ajedrez de casi 150 años, y eso es algo que verdaderamente no tiene precio”.

Nepo alabó las cualidades ajedrecísticas de su próximo rival, Ding Liren, dijo que sus habilidades ajedrecísticas podían competir con las de Magnus, y que, “Ding ha sido uno de los mejores jugadores de los últimos años. También tenía esa racha de 100 partidas sin perder, lo que es valioso. Tiene, sin embargo, un estilo diferente, es una persona diferente, un jugador muy diferente – y es un oponente muy serio. ¡Será complicado!”.

Ding Liren adquirió el derecho a este match por el título al conseguir cuatro victorias en las últimas seis partidas del Candidatos de Madrid, fue crucial su triunfo sobre Hikaru Nakamura. (Ver Nota 613), esa es nuestra partida comentada.

Tras el Candidatos, el aspirante chino contrajo el covid y no pudo regresar de inmediato a China, en una charla con chess24.com justo tras saberse la noticia, comentó; “¡Es increíble! Necesito calmarme un poco. Estos días estaba un poco nervioso. Pensaba que hoy habría novedades”.

Posteriormente también habló con chess.com y comentó que estaba my entusiasmado con jugar un match por el Campeonato del Mundo el próximo año.

Ding Liren sí se mostró sorprendido por la decisión de Carlsen, y comentó: “Sabía que tenía dudas, pero esperaba que jugase. Pero también lo entiendo. Ser campeón del mundo implica muchas responsabilidades, hay muchas cosas con las que lidiar”.

Ding comentó que la no participación del mejor jugador del mundo es negativa, también para los aficionados al ajedrez.

También expresó su deseo de que Carlsen vuelva en algún momento al ciclo de la FIDE, algo que Carlsen no descarto, aunque tampoco afirmó que fuera probable.

El excampeón mundial Viswanathan Anand comentó a Chess.com que “Magnus no ha sorprendido a nadie dado que ha estado hablando de sus digamos dudas o confusión sobre este tema desde hace bastante tiempo. Creo que la decisión es una leve sorpresa en el sentido de que casi no puedes imaginar que vaya a cruzar ese puente. Pero comprendo plenamente su decisión. En cierta manera, yo también estaba cansándome de jugar matches sin parar cada año o cada dos años. Cuando perdí, este problema se resolvió por sí mismo. El problema de Magnus es en parte que no pierde”.

Culminó diciendo, “creo que nosotros solo podemos tener respeto por sus logros, ¡y desearle lo mejor con los 2.900!”.

Kasparov también apoyó la decisión de Carlsen, aunque, buscando “arrimar el ascua a su sardina”, aprovechó la oportunidad de hacer propaganda política y trazó un forzado paralelismo entre esta decisión y la de él y Short en 1993, abandonando la FIDE.

La influencia de Kasparov fue inmensamente positiva para el ajedrez, aunque no precisamente por haber provocado el cisma.

Antecedentes

No hay ningún antecedente similar, nadie dejó el título voluntariamente y siguió jugando.

La primera vez que el campeón del mundo no defendió su título fue en 1946, Alexander Alekhine falleció y murió como campeón vigente.

En 1975 Bobby Fischer no llegó a un acuerdo con la FIDE sobre un nuevo formato para el match, y el vencedor del Candidatos de 1974, Anatoly Karpov, se convirtió en el 12º campeón del mundo. Fischer no volvió a jugar oficialmente.

En 1993 Garry Kasparov abandonó la FIDE y jugó un match paralelo por el título con su desafiante, Nigel Short, provocando un cisma que se solventó en 2006, en el match de reunificación Vladimir Kramnik venció al campeón de la FIDE Veselin Topalov.

Respuesta comprensiva de la FIDE

El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich publicó un documento en el que se dice:

“Magnus Carlsen solo merece respeto de parte de la FIDE, y de toda la comunidad ajedrecística, en cualquier decisión que haga respecto a su carrera. Solo un puñado de gente en la historia del ajedrez puede comprender la tremenda carga de disputar cinco matches por el título”.

Añadió que otros grandes campeones de otros deportes también experimentaron algo similar, con el paso de los años les es más difícil encontrar la motivación para entrenar y competir al máximo nivel.

Eso no parece adecuado para este caso, felizmente Carlsen va a seguir compitiendo al máximo nivel.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 27 de julio de 2022