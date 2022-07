¿Cuánto puede costar caerse en un bache?

Esquivar un bache se vuelve difícil cuando toda la calle está llena de “cráteres”, cuando no hay opción y lo único que queda es caer lo más lentamente posible para que la reparación no cueste tanto. Sin embargo, las cubiertas no se salvan; son las primeras afectadas cuando el vehículo cae a un bache. ¿Pero cuánto cuesta la reparación?