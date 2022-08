Presidente de Diputados no ve factible que sesión se retome este martes

El titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera) contó que no están dadas las condiciones para continuar con la sesión, pues sus colegas comenzaron a gritarse todo tipo de improperios, y pese a que tocó el timbre y les pidió que se calmen, no les hicieron caso, por lo que tuvo que levantar la sesión.

Lamentó que los parlamentarios dijeron cuestiones que no condicen con su cargo en el parlamento y “es muy difícil trabajar así”.

Les pedirá que se traten con decoro

Señaló que tratará de hablar con cada bancada y les pedirá que puedan tratarse con el decoro posible, al menos en el espacio del parlamento.

El diputado no cree posible que pueda retomarse la sesión esta tarde, pues la forma en la que se trataron fue muy fuerte, y no cree que pueda calmar a los protagonistas de la disputa. “Son temas muy personales los que ellos sacan a flote en el Congreso”, mencionó.

Mañana a las 08:30 se hace la sesión ordinaria, en tanto esta extraordinaria que ahora fue levantada se retomaría ya dependiendo de los parlamentarios.

No está obligado a llamar en 24 horas

Como no se llamó a cuarto intermedio sino que se levantó la sesión directamente, no están obligados a retomar la sesión dentro de 24 horas. “Yo puedo disponer del tiempo necesario ahora porque se levantó la sesión, no es que pasó a un cuarto intermedio, si pasábamos a cuarto intermedio teníamos 24 horas para volver a llamar”, detalló el presidente de la Cámara Baja.

La reanudación de la extraordinaria ya depende del diálogo con las bancadas, y que estas estén dispuestas a sesionar en el marco del respeto, dijo el presidente de Diputados.

Si quieren retomar, deben firmar 15

Otra posibilidad es que 15 diputados firmen una nota, para que en 12 horas él pueda llamar a la continuidad de esta sesión extraordinaria, que lleva ocho días tratando de terminarse.

El presidente mencionó que según el reglamento, esta sesión puede postergarse sin plazo definido, ya que no ha un tiempo que la norma diga que debe terminar.

Al haber mayoría de legisladores que quieren llevar adelante el juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, esta situación se puede mantener durante semanas o meses, dijo Carlos María López.

Ánimos desatados

Este martes en la Cámara de Diputados el ambiente se puso muy caldeado, pues los diputados perdieron los estribos y se lanzaron improperios. El conflicto se desató cuando Celeste Amarilla (PLRA) criticó a Del Pilar Medina por ser “servil” al cartismo. La diputada reaccionó y en el pleno se armaron bandos a favor y en contra.

Incluso, Del Pilar estaba esperando a su colega Celeste Amarilla cerca de la salida de la sala de sesiones.