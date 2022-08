Diputados convoca a sesión extra este lunes para debatir sobre juicio a Sandra Quiñónez

La Cámara de Diputados convocó a sus miembros a una sesión extra este lunes 8 de agosto para seguir con el debate sobre pedido de juicio político a Sandra Quiñónez. La reunión está marcada para las 14:00.

Finalmente, después de muchas idas y vueltas, y la expectativa de que la sesión frustrada el martes por peleas en el pleno se retomaría. El presidente de la Cámara de Diputados tomó la decisión de aceptar el pedido de los legisladores firmantespara retomar el debate, pero recién el día lunes 8 de agosto.

En esa oportunidad, se hará un nuevo intento por aprobar o rechazar el proyecto de resolución por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional.

Lea: “Perritas de Cartes”: llaman a la “cordura” a diputados tras bochorno

Más de una semana discutiendo

Recordemos que los parlamentarios llevan más de una semana dilatando el debate sobre enjuiciar o no a Quiñónez, pues el sector de la oposición aparentemente no tendría los votos suficientes para aprobarlo, y a su vez, los cartistas no tendrían los votos necesarios para archivarlo.

En la sesión de ayer martes 2 de agosto, los legisladores protagonizaron un espectáculo circense al lanzarse improperios y groserías. Los cartistas incluso golpearon las mesas, y debido a lo caldeado del ambiente, el presidente tuvo que levantar la sesión.

Lea más: Juicio político a Quiñónez: cartistas piden sesión extra para el mediodía