Bombero salvó a un niño atragantado por una “casualidad de la vida”

El 2 de septiembre pasado, un niño de 4 años aproximadamente fue víctima de asfixia por objeto extraño en la garganta, dentro de un local comercial de Barrio Obrero. Un bombero que estaba de civil logró salvarlo, aplicando la maniobra de Heimlich, según se logra observar en un video compartido este miércoles.

Este bombero es Ricardo Vera, de 34 años, quien habló con ABC sobre el suceso que le tocó vivir hace dos semanas. “Estaba el niño con su papá y este me pidió que le pasara una paleta grande que vende mi hermana y le di. El niño se va a sentarse en el banco, le dio una o dos lamidas a la paleta y esta se le cae en el piso; ahí agarra y el pedazo de la paleta mete en la boca”, comentó.

“Tenía la paleta y traga. En el vídeo no se ve, pero él no dijo nada, solamente tiene el pedazo de la paleta y traga. No dio signos de alarma, lo único que se vio fue que se tumbó por su mamá, quien estaba en una esquina. Ella se percata que se atragantó y ahí es cuando me fui, empecé a darme cuenta que la criatura no tenía más fuerza; entonces, me siento en el banco y empiezo a hacer la maniobra de Heimlich”, continuó.

Agregó que la aplicación de la técnica de auxilio llevó su tiempo y que incluso el niño llegó a presentar signos alarmantes hasta que finalmente logró superar la asfixia.

Una “casualidad de la vida”

Para el bombero este suceso es una parte de “una causalidad de la vida”, ya que lo encontró en el lugar y momento oportuno.

Vera comentó que el local donde ocurrió el hecho pertenece a su hermana y está ubicado en su casa materna donde vive aún su madre. No obstante, indicó que no acostumbra a ingresar dentro del comercio y que justo aquel día pretendía realizar una de sus visitas exprés a su mamá, entre sus otras actividades.

“Ese viernes me fui a la tarde, pero lo normal es que yo me voy junto a mi hermana al local, le saludo y ya me subo junto a mi mamá porque también es su casa ahí. Ese día yo entré y directo me fui a lado de mi hermana”, relató.

“Fue una casualidad de la vida por lo visto, eso es lo que todos dicen. Incluso, mi hermana me dice que yo no me suelo ir a su local o que si voy es solo para saludarla y después ya me voy. ‘Justo ese día te quedaste’, me dijo. Era para (salvarle) lo que entré por lo visto, porque siempre le saludo y ya salgo”, continuó.

Un momento “indescriptible”

Vera, en otro momento, manifestó que la sensación de haberle salvado la vida al niño tiene aún mucho más valor para él porque el chico en cuestión es hijo de un amigo de infancia, quien hasta ahora es su vecino. Comentó que la criatura y su familia viven a solo cuadras del local de su hermana.

Añadió que el momento que le tocó pasar es “indescriptible” porque “me venía en la cabeza la mamá, mi socio, mi hermana y mis hijos”.

Mencionó también que dicho suceso es un episodio que primera vez en la vida le tocó vivir, pese a su década como bombero voluntario, en la que tuvo que superar situaciones extremas.

Ricardo, además de dedicarle parte de su tiempo a ser bombero voluntario, es fiscalizador del Viceministerio de Transporte.