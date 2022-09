Padres de víctima fatal de explosión se oponen a que el caso quede impune

Los señores Fernando Rovegno y Silvina Arese, padres de la víctima fatal de la explosión Nazareno Martín Rovegno Arese (16 años), cuestionan la negligente aptitud de varios agentes fiscales que en vez de investigar y procesar a los responsables del accidente ocurrido el 15 de junio de 2020, solicitan que el principal imputado, Abilio Javier Morales Ortellado dueño del taller donde se “reparaban” bombas de GLP (gas licuado de petróleo) de camiones cisternas, quede libre del proceso.

Otras versiones indican que en el lugar se realizarían los famosos “ordeñes” de gas, pero la deficiente o casi nula investigación del Ministerio Público posibilitó el encubrimiento de esta actividad ilícita.

Debido a las recusaciones, han pasado ocho fiscales en el proceso que “investigaron” los hechos punibles de homicidio culposo, producción de riesgos comunes y omisión de auxilio, pero con total negligencia que ni siquiera se sabe cual es el rubro en el que está inscripto oficialmente el taller, ya que los fiscales no solicitaron siquiera informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre otras diligencias para determinar en que condición fue habilitado el taller, indicaron.

Ante la notable inoperancia de los agentes fiscales, los padres de la víctima fatal tuvieron que recurrir al Consulado Argentino, ya que la pareja es oriunda de este país, pero radicada en Paraguay desde hace unos 30 años. Tuvieron el apoyo del cónsul general José Carlos Romero.

Pasaron ocho fiscales

Inició las pesquisas por parte del Ministerio Pública la fiscala Egidia Gómez, luego estuvieron Laura Romero, Laura Ávalos, Cinthia Torres, Mirian Rodríguez, entre otros. Sin embargo, los padres de la víctima sostienen que cuando la fiscala Torres inició una serie de diligencias tendientes a dilucidar el fatal accidente, fue recusada por los imputados, y la Fiscalía General resolvió apartarla.

Sobre la fiscala Rodríguez, quien asistió a la audiencia preliminar, los señores Fernando Rovegno y Silvina Arese agradecen que se haya opuesto al pedido de su colega Laura Romero, quien solicitó como requerimiento conclusivo el sobreseimiento definitivo de Abilio Javier Morales Ortellado, quien fue asistido por el abogado Pedro Ovelar, conocido profesional que está al servicio del expresidente de la República Horacio Cartes Jara, según indicaron los denunciantes.

No incurrió en negligencia

Para la fiscala Laura Romero, el imputado Abilio Javier Morales Ortellado, dueño del taller Lumat, asegura que no se dan los elementos objetivos ni subjetivos, teniendo en cuenta que no se pudo demostrar su conducta culposa -negligencia e impericia- atendiendo a todas las documentaciones recabadas como elementos probatorios. Su conducta no fue negligente debido a que el mismo tomó los recaudos necesarios para realizar trabajos por el accesorio (bomba de GLP, desconociendo la otra fuga en un lugar ajeno al trabajo realizado).

Trámite de oposición

La jueza penal de garantías Isabel Bracho, dio trámite de oposición al requerimiento de sobreseimiento definitivo que había solicitado la fiscala Laura Romero para el imputado por homicidio culposo Abilio Javier Morales Ortellado.

Es así que el fiscal adjunto Roberto Zacarías se debe expedir en representación de la Fiscalía General. Deberá resolver si se allana al sobreseimiento definitivo, o bien lo rectifica.

También fueron imputados Arturo Aguiar Barreto(dueño de los camiones al servicio del emblema Ñande Gas, de la firma KyM), y los camioneros al servicio de esta empresa Gustavo González y Andrés Zárate Sotelo, quienes fueron imputados por homicidio culposo, producción de riesgos comunes y omisión de auxilio, según indicaron.

Antecedentes del caso

El 15 de junio de 2020, Nazareno Martín (16) falleció y otras seis personas resultaron heridas, tras una explosión de un camión cisterna en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, en Villa Elisa. Al día siguiente, se produjo el deceso de otra víctima de la explosión. El camión explotó a causa de la fuga de gas que luego se transformó en un incendio.

También resultó con serias heridas Ilam Brian Rovegno Arese, quien afortunadamente se recuperó de las lesiones provocadas por la explosión. Se encontraba con su hermano Nazareno, en el patio de su casa, al lado donde funciona el taller y ambos fueron alcanzados por las ondas expansivas.

Los siete heridos fueron Abilio Javier Morales Ortellado (38), José María Orué, Vicente Meza, Daniel González, José Emanuel Paredes Meza y Aldo Osorio (del taller) y el hermano de la víctima fatal Ilam Brian Rovegno.