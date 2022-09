Frentistas de Tres Bocas reclaman al MOPC pago por lucro cesante

Comerciantes cuyos locales se encuentran en la zona de obras del futuro túnel de Tres Bocas, se manifestaron esta mañana frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicado en Oliva y Alberdi, en el centro de Asunción. Exigieron hablar con el ministro de Obras, Rodolfo Segovia y que este les garantice el pago por lucro cesante.

Los frentistas de la zona del futuro túnel de 3 bocas, llegaron hasta la sede del MOPC cuestionando el avance lento de las obras y solicitan el pago por lucro cesante debido a que sus actividades comerciales cayeron notablemente por las obras que se están realizando en ese lugar.

“Estamos de nuevo aquí reclamando. Varias veces ya estuvimos haciendo manifestaciones en Acceso Sur pero no nos hacen caso. Siguen con la misma historia de que están estudiando cómo nos van a pagar, pero ya existe un decreto aprobado por el Presidente de la República para los que tienen título de propiedad”, manifestó María Melgarejo, frentista de la zona.

Túnel de Tres Bocas: MOPC buscará asistir a frentistas que no cumplan con requisitos

“Pero tenemos todo tipo de negocios, inquilinos por más de 20 años, y ni a ellos les quieren reconocer y tampoco están preparando los pagos para quienes tienen título de propiedad. Ya no damos más, nuestros negocios ya murieron hace casi un año, porque desde que se empezó a acordonar, ya nadie entraba a nuestros negocios. Anteriormente facturábamos hasta G. 6 millones por semana, pero y ahora algunas veces sacamos G. 500 mil por semana y eso no nos da para vivir. En la ANDE tenemos un atraso de 8 meses que no estamos pagando porque no tenemos trabajo”, explicó.

“No nos vamos a ir hasta que el ministro nos reciba y capaz nos retiremos si es que nos da una respuesta que nos guste. Queremos llevar un documento en el que se comprometan con el pago por el lucro cesante”, advirtió.

“Faltan documentaciones”

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, se excusó diciendo que el pago no se realiza únicamente porque los frentistas aún no presentaron las documentaciones requeridas para ello. Afirmó que las personas que sí presentaron sus papeles, ya cobraron.

“El Ejecutivo sacó un decreto en el cual se especifica cuáles son las documentaciones que los frentistas deben presentar para recibir el subsidio. Ocho de los frentistas presentaron y se les pagó, pero del resto no tenemos la documentación. Nosotros queremos y queremos que ellos nos ayuden, pero para ello necesitamos que las documentaciones se pongan en regla porque nosotros también tenemos que rendir cuentas al Ministerio de Hacienda y sin esa documentación, lastimosamente no podemos pagar”, argumentó.

En cuanto a la cantidad de afectados por la obra, dijo que tienen un censo de unas 60 personas, 40 de las cuales son las que reclaman. Tenemos algunas documentaciones que estamos revisando. Estábamos hablando con los parlamentarios de cambiar la ley que pedía esas documentaciones. En este caso, el problema no es problema de recursos sino de documentación”, dijo.

Por otro lado, sobre las obras en Tres Bocas, indicó: “Habilitamos las colectoras norte y sur, hoy estamos haciendo la excavación para el túnel y tenemos previsto para el próximo 15 de diciembre habilitar el túnel para que se pueda circular”.

Túnel Tres Bocas: una vez más, comerciantes exigen pago de indemnización por "lucro cesante"

El proyecto de dicha solución vial para la zona de “Tres Bocas” (Fernando de la Mora, Villa Elisa, San Lorenzo, Ñemby), inició el año pasado e implica un túnel y rotonda que se construye en la zona de la avenida Américo Picco, la ruta PY01 (ex Acceso Sur) y la calle Avelino Martínez, conocida como cruce de Tres Bocas.

La obra ya acumula un encarecimiento de G. 23.295 millones hasta la fecha, según los documentos oficiales a los que accedió ABC Color. El contrato de construcción de esta infraestructura vial fue adjudicado por G. 121.165 millones, pero el precio ya se infló a G. 144.462 millones.

Por su parte, la titular de la Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC, Anatalia Aranda, afirmó que se atenderán todas las solicitudes de lucro cesante.