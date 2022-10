Derriban mito de succionar la herida ante mordedura de serpiente

La mordedura de una serpiente u otro reptil siempre puede ser peligrosa, ya sea porque es venenosa o alguna alergia que pueda sufrir la víctima. Sin embargo, lo primero que uno tiene en mente hacer no siempre es lo correcto, como succionar, cortar o quemar la herida.

La aplicación de un torniquete tampoco es una salida positiva, ya que eso podría derivar en la amputación del miembro en cuestión, porque podría existir alguna hinchazón en la zona de la herida.

“No permitir que la persona haga mucho esfuerzo, no aplicar compresas frías o calientes en la zona de la mordedura, no cortar el área afectada, no tratar de succionar el veneno, no dar medicamentos al afectado, no administrar nada por vía oral, no aplicar remedios tradicionales, no elevar la zona afectada” recomienda Ray Mendoza, comandante de la Unidad Forestal de Intervención de los Bomberos Voluntarios.

¿Qué hacer ante la mordedura de una serpiente?

Colocarse en una zona segura.

Conservar la calma.

No realizar esfuerzos.

Tratar de revisar la hora en que sucedió.

Si es posible identificar el tipo se serpiente.

Retirar objetos que podrían actuar como constrictivos: anillos, pulseras, cadenas, etc.

Limpiar suavemente la zona afectada.

Cubrir la zona con gaza o paños limpios sin aplicar presión.

Llevar al herido al centro asistencial lo más rápido posible.

¿Cómo evitar los accidentes ofídicos?

“Invitarlas” a escaparse de nosotros.

No confrontarlas.

Si está dentro de la casa: utilizar un palo o escoba para marcar la presencia humana.

No tener contacto con el animal.

Mostrarle un camino de salida: puerta o ventana.

Cabe resaltar que la mayoría de los avistamientos de serpientes se da en temporadas calurosas y por lo general el “encuentro” con los mismos suele ser accidental, ya que estos animales no buscan tener algún contacto con los seres humanos.