Niñas que fueron abusadas en su entorno familiar serán reubicadas en hogares de abrigo

Una vecina de Mariano Roque Alonso denunció ante el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), que ayer cuatro niñas llegaron hasta su casa alegando que fueron maltratadas en un hogar de abrigo situado a cuadras de su domicilio, al que habían sido llevadas luego de ser separadas de su familia.

De acuerdo a lo mencionado por la vecina, cuya identidad es resguardada, las niñas dijeron que fueron maltratadas en el lugar y solicitaron ayuda. La mujer se comunicó con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, cuyas autoridades se presentaron en el lugar junto con representantes del Juzgado de la Niñez y la Defensoría Pública.

Lea más: Giro inesperado en denuncia de rapto y abuso de una niña de 12 años

El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, señaló que se trata de cuatro niñas que son hermanas y primas; fueron rescatadas la semana pasada de su casa en Caaguazú, luego de que se diera a conocer que eran explotadas sexualmente por su madre, quien ya cuenta con antecedentes por el mismo hecho.

“Estas niñas fueron víctimas de abuso sexual en Caaguazú hace una semana. Las mismas fueron separadas de su familia, porque su madre aparentemente las explotaba. La misma ya tendría un antecedente por proxenetismo en años anteriores. Intervinieron además del Minna, el juzgado de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública de la Niñez de Caaguazú”, manifestó Escobar.

“Las menores fueron ubicadas en un hogar de abrigo y allí estaban siendo asistidas con sicólogas y personal de Trabajo Social. Ellas están con un estrés postraumático, quieren regresar a su casa, y eso es imposible porque en el entorno familiar son vulnerables, teniendo en cuenta el trato que les daba la madre”, indicó.

Las niñas buscaron ayuda con una vecina

“En un momento, estas niñas aprovecharon para salir del hogar, no se puede decir ‘se escaparon’ porque se trata de un hogar, no es una cárcel. Las menores tomaron la calle y llegaron hasta la casa de una vecina. Allí dijeron que fueron maltratadas en el hogar, pero eso no es real”, relató el viceministro.

La defensora pública de la Niñez, Laura Gauto, se constituyó hasta el hogar; se está haciendo un trabajo interdisciplinario con las demás instituciones y las menores. Las pequeñas pasaron la noche en la casa de la vecina, quien por el momento ofreció su domicilio para que permanezcan allí hasta que se resuelva su caso.

Lea más: Niño de 4 años fue operado de urgencia tras ser abusado por su vecino

“El rol de los vecinos es muy importante en estos casos. Esta señora las escuchó, las contuvo pero también se preocupó y se ocupó al llamar al Ministerio de la Niñez”, señaló.

“El daño que ocasiona un abuso sexual en el desarrollo integral de los niños es muy grande, el grado de afectación sicológica que tiene; nosotros todos juntos tenemos que reconstruir pieza por pieza la vida de una víctima de abuso y después tomar la mejor decisión técnica para la víctima”, sostuvo.

Escobar recordó que, ante cualquier caso de abuso o vulneración de los derechos de niños y adolescentes, se debe comunicar al 147, línea disponible las 24 horas.