Ya no se exige carnet de vacunación anticovid en aeropuertos de Paraguay

Nuevas disposiciones entraron en vigencia para el ingreso de turistas de Paraguay, a partir de las 00:00 del lunes 24 de octubre. Las exigencias que se hacían debido a la pandemia del coronavirus relacionadas a la presentación del carnet de vacunación y el PCR negativo fueron liberadas y se implementaron nuevos protocolos dentro de los cuales ya no hace falta presentar carnet de vacunación, así como tampoco el test de COVID-19.

No obstante, el director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi dijo que, igualmente, a modo de información se está consultando cuántas dosis de vacuna tienen las personas, “simplemente para tener una base estadística”.

Lea: COVID-19: nuevo cierre total de aeropuertos “es difícil”, aseguran desde Dinac

No se impedirá el ingreso en aeropuertos

Sin embargo, la falta de vacunas no impide el ingreso. “Igualmente pueden ingresar si no están vacunados, incluso si no tienen ninguna vacuna”, indicó el funcionario.

La única excepción en la que sí se seguirá controlando el carnet de vacunación es en el caso de la fiebre amarilla. Las personas que vengan de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela tendrán que estar vacunadas contra la fiebre amarilla y tener además el certificado internacional de vacunación que lo acredite. Así también, quienes vayan de acá a esos países deberán tener el mismo carnet y certificado internacional.

Lea más: Reapertura del aeropuerto Silvio Pettirossi, desde el 21 de octubre

Alrededor de 15.000 viajeros durante Odesur

En cuanto a la cifra de viajeros por vía aérea que se movieron durante los días de los Juegos Odesur, Douglas Cubilla señaló que fueron aproximadamente 15.000, aunque resaltó que pudieron ser más, pues se tiene identificados a atletas, no así a sus acompañantes, que no están en la nómina.

“Se complica un poco tener la cifra exacta, pero el movimiento de pasajeros aumentó, sin dudas”, informó Cubilla.