¿Qué pasa si no participo del Censo 2022?: desde el INE dan la respuesta

El próximo 9 de noviembre, fecha a realizarse el “Censo Nacional 2022″, solamente los que están exceptuados podrán salir a las calles.

¿Qué pasa si decido no colaborar con el censo? El director del INE, Iván Ojeda, indicó que, si bien tienen la atribución de multar a los que no participen, no se aplicarán sanciones.

“Nadie irá preso por estar en la calle, pero pedimos a la gente que se quede en su casa”, agregó Ojeda a la 1000 AM.

¿A cuánto asciende la multa por no participar del censo?

La Ley Nº 6670 que “establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE)” contempla multas para cuatro tipo de infracciones, entre ellos negarse a brindar datos requeridos, en este caso para el censo.

La multa por cometer una de las cuatro infracciones -como no participar del censo- van desde 20 (G. 1.961.780) hasta 200 (G. 19.617.800) jornales mínimos vigentes.

El Gobierno decretó el 9 de noviembre como feriado nacional a fin de que todos los paraguayos permanezcan en sus casas y puedan brindar los datos requeridos, en el marco del censo 2022.