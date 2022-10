Pilar: Inauguración de planta de oxígeno con fuerte tinte electoral

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, llegó silenciosamente a la ciudad de Pilar, sin mucho ruido, sin invitación alguna a los medios de comunicación locales ni regionales.

A primera hora, participó de un programa televisivo que se emite a nivel nacional, luego pasó al Hospital Regional de Pilar para inaugurar la planta generadora de oxígeno.

Lea más: Ponen en funcionamiento planta generadora de oxigeno medicinal en Pilar

La planta generadora de oxígeno medicinal en Ñeembucú entró en funcionamiento el 9 de septiembre pasado, el mismo tiene una capacidad de producción de 80 metros cúbicos por hora (equivalente a 60 cilindros).

La planta trabaja las 24 horas, los siete días a la semana y tiene dos importantes funciones: alimentar a la red de los hospitales, centros y puestos de salud de todo el departamento de Ñeembucú.

También cuenta con modernos sistemas de monitoreo de funcionamiento, detección de fallas y control automático de calidad, además de un sistema generador, con una pureza de oxígeno de 95 % a 99 %, y una plataforma para carga de 10 balones de oxígeno en utilización continúa.

Lea más: Anuncian que llamarán a licitación para la fase b de la defensa costera de Pilar

Posteriormente realizó un sobrevuelo sobre las obras de la defensa costera que está en plena construcción de la fase A, obras que se inició en los primeros años de su gobierno.

El presidente habló con la prensa y señaló su satisfacción y por el avance de las obras, dijo que están cumpliendo con una deuda histórica con el departamento de Ñeembucú y especial con la ciudad de Pilar.

“Realmente estoy contento porque pudieron venir a ver esta obra, realmente es una deuda histórica que tenemos con el departamento de Ñeembucú y de Pilar, todos fuimos testigos de tantos años de sufrimiento de los pilarenses a causa de la fuerza de la naturaleza” señaló el mandatario.

Lea más: Presentaron avances de las obras de la futura costanera de Pilar

El jefe de Estado añadió que esta obra fueron promesas de muchos años y de muchos candidatos “Esta obra fue prometida durante muchos años, por muchos candidatos y bueno, hoy es una realidad, ya está prácticamente está en fase de culminación la primera parte y que ya garantiza la tranquilidad de los pilarenses porque ya no permite el ingreso del agua” expresó

Cambia la Historia

Mario Abdo dijo que las obras de la defensa costera cambia y cambiará la historia de Pilar para siempre. “Esto cambia la historia para siempre de Pilar, la fase B que sería el alcantarillado, la planta de tratamiento que también va a ayudar para todo lo que afecte la parte interna, la parte sanitaria que ya está en proceso de adjudicación y la parte más linda que es la fase C que van a ser una obra de arte, todo esto va a quedar asfaltado, van a haber parques lineales, iluminaciones, equipamientos, esto va a ser un lugar espectacular donde van a venir turistas, cambia para siempre la fisionomía de Pilar y del Ñeembucú”, detalló.

Rica historia

El presidente también mencionó que Ñeembucú tiene una rica historia y que en homenaje a ella es esta obra. “Uno no puede olvidarse de la historia, muchas veces Ñeembucú es un departamento lejano, donde no tiene un peso electoral muy importante para los políticos, no es rentable políticamente, muchos te dirían en vez de invertir esa suma de dinero en Ñeembucú, hacerlo en Central, en la Capital o Alto Paraná donde hay mayor cantidad de votos, pero esto también es un homenaje a nuestra historia, un pueblo que no conoce y que no honra a su historia, no tiene futuro”, aseguró.

Agregó que las mayores riquezas que tiene el Paraguay no son solamente sus recursos naturales o su capital humano. “Tenemos una historia rica que nos tiene que inspirar para el futuro, que es esa historia de un pueblo que en los momentos trágicos, regó de sangre este departamento para defender la heredad Nacional, para defender la soberanía de la Nación Paraguaya, un poco de homenaje a esa historia de tanto patriotismo, coraje, sacrificio y dolor que tienen todos los paraguayos” señaló.

La defensa costera termina dentro de 4 años

El jefe de estado, por otra parte, aseguró que la defensa costera tiene el financiamiento asegurado, por lo tanto las obras seguirán con su itinerario normal.

“Esta obra es sin retorno, tiene el financiamiento asegurado y solamente hay que tener paciencia, miren, esto era impensable hace unos años, hoy ya es una realidad y esta obra se va a culminar, la fase B ya está por adjudicarse y la fase C está en elaboración del proyecto, y en 4 años más se va a culminar toda esta obra”, afirmó.