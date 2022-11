Buscan a una menor desaparecida en la ciudad de Pilar

La menor de 15 años de nombre Leia Maidana Riveros,lleva desaparecida un par de días, y los familiares decidieron realizar la denuncia. Ante esta situación la defensora de la Niñez y la Adolescencia a Liza Florentin, decidió publicar el nombre y la fotografía de la menor,. en la cuenta de Facebook del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Liza Florentín, dijo que espera que la ciudadanía colabore en la búsqueda de la menor, dijo que la misma es oriunda de la ciudad de Encarnación y que supuestamente se encontraba de paso por la ciudad de Pilar.

Mencionó que activaron la alarma junto con la Policía Nacional “Nuestra prioridad es encontrar a la joven y entregarla a sus familiares. La Policía Nacional ya está al tanto y están ayudando en la búsqueda” sostuvo.

Relató, que en la tarde de este jueves tuvieron una comunicación aparentemente con la adolescente pero que aún falta confirmar ya que la misma supuestamente no quiso dar a conocer el lugar en donde se encuentra " Esta tarde tuvimos una comunicación con una adolescente quien dijo ser ella, pero no podemos confirmar, por que no sabemos si es ella u otra persona” manifestó

Por ahora las autoridades esperan que la población ayude y colabore proporcionando con alguna información sobre el paradero de la menor que responde al nombre de Leia Maidana Riveros.

Cualquier información, llamar al 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) o a la comisaría más cercana.

Tránsito de trata depersonas

La defensora de la Niñez y la Adolescencia manifestó su preocupación ante las informaciones (no confirmadas) de que esta zona del Ñeembucú es utilizada como tránsito por los inescrupulosos que se dedican a la trata de personas. El departamento de Ñeembucú es extenso y su limite con la Argentina facilita para aquellos que se dedican a estas actividades ilícitas.