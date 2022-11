En Central todavía existe “defecación al aire libre” por débil política pública, afirman en foro sobre agua y saneamiento

La representante de Hábitat para la Humanidad Paraguay, Raquel Bertrán, lamentó que en el departamento Central todavía exista la “defecación al aire libre” que, evidentemente, tiene un impacto negativo en la salud de las personas, dijo. Expresó que las instituciones del Estado no tienen la suficiente fuerza para gestionar, planificar y realizar un control del servicio de agua potable y saneamiento.

El comentario fue vertido en el marco del Foro Nacional sobre Agua y Saneamiento Adecuado en Paraguay, esta mañana. La actividad fue realizada en Asunción y estuvo a cargo de la citada organización internacional, con apoyo del Observatorio Ciudadano de Agua, Saneamiento e Higiene (OCASH).

Bertrán explicó que Paraguay solamente tiene un 15% de alcantarillado sanitario y, de ese 15%, apenas el 7,5% posee tratamiento de efluentes, lo que afecta directamente a los recursos hídricos, que se contaminan.

“Solamente el 0,7% de los asentamientos del área metropolitana de Asunción tienen acceso a condiciones de saneamiento adecuado. Todos, los más de 400 asentamientos que existen en el área metropolitana, no tiene conexión a la red de alcantarillado sanitario, ni qué decir pozo ciego y cámara séptica, porque eso necesita inversión que las mismas familias deben asumir”, añadió.

Los problemas con el agua son el servicio y la disponibilidad

Bertrán enfatizó que hay dos problemas respecto al tema del agua y saneamiento y son los servicios y la disponibilidad de los recursos hídricos. “Vemos que hay una brecha entre lo que disponemos y el servicio que se está ofreciendo hoy”, dijo.

La titular de Hábitat en el país indicó que reconocen que el gobierno nacional logró una cobertura en el servicio de agua de casi el 100%, sin embargo, la calidad sigue siendo un inconveniente. Adujo que la principal consecuencia es una reducción de años de vida de las personas. “Afecta la salud y desarrollo de los niños”, remarcó.

Paula Burt, de la Fundación Avina y miembro del Observatorio Ciudadano de Agua, habló de la importancia de mayor voluntad política del Estado, más aún teniendo en cuenta que existen más de 12 instituciones públicas y entes que atienden al tema del agua y sus usos.

“No se trata solamente de una falta de recursos para llegar al 100% de agua y saneamiento en el país, no se trata solo de inversión e infraestructura, no se trata de ser más eficientes en la gestión, sino se trata de mayor gobernanza y mayor coordinación entre las diferentes instituciones del Estado que hacen al sector agua y saneamiento”, refirió Burt.

Una hoja de ruta para el desarrollo de las comunidades

El objetivo del foro realizado hoy, según Burt, es hacer un llamado a los precandidatos y candidatos presidenciales para dialogar y establecer una hoja de ruta clara en cuanto a acceso a agua potable, saneamiento y cuidado de los recursos hídricos.

La coordinadora de la fundación sostuvo que atender a nuestro derecho de acceder al agua potable habilita a los demás derechos. “Si en una comunidad no hay agua, posiblemente no haya educación, seguramente no hay salud, hay problemas de migración, no llegan rutas, no hay fuentes de empleo. Todo empieza por el agua”, remarcó.

Finalmente, Raquel Bertrán, refirió que los avances en el gobierno dependerán de las motivaciones de los principales líderes políticos y de los que asuman cargos de poder.

“Necesitamos valentía, actitud, liderazgo y voluntad de los gobiernos para que el sector tenga en verdad un ordenamiento, para que se haga dentro de un proceso esos cambios que puedan traer como resultado impactos de un servicio de calidad en la población y, por sobre todo, del cuidado adecuado de los recursos hídricos”, señaló Bertrán.

