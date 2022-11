Sobreseimiento definitivo para Saguier Blanco y otros imputados en una causa vinculada al caso Electrofácil

El Juzgado Penal de Garantías del Fuero Especializado de Crimen Organizado del Primer Turno de Asunción, a cargo de la magistrada Lici Sánchez, resolvió anular las acusaciones y sobreeseer definitivamente a los siete acusados en una causa -vinculada al caso Electrofácil- por la supuesta comisión de asociación criminal, lavado de dinero, estafa y lesión de confianza. Entre los beneficiados están Luis Saguier Blanco e hijos.

Con esta decisión del juzgado, Luis Emilio Saguier Blanco, Luis Emilio Saguier Cuquejo, María Del Mar Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordan Bolfarini, Michael Benjamín Burt Galeano, Guillermo Asterio Silva Barrios y Gabriel Mersán De Gásperi fueron sobreseídos definitivamente y las causas por las cuales estaban acusados quedaron anuladas.

También se levantan las medidas alternativas que pesaban sobre los imputados e incluso se levanta la medida cautelar de inhibición general de gravar y vender de los acusados, beneficiando también a las empresas Cobranza Inteligente S.A, Compañía Administradora del Paraguay S.A. y Emprendimientos Culturales.

Finalmente con el sobreseimiento y anulación, también se dispuso levantar el embargo preventivo de las cuentas bancarias que figuren a nombre de los acusados. De igual manera, según refirió el abogado Adolfo Marín, defensor legal Luis Saguier Blanco, su cliente aún tiene un proceso judicial pendiente.

Luis Saguier Blanco

El economista Luis Saguier Blanco, procesado por el “caso Electrofácil” afronta tres causas penales, según detalló su abogado Adolfo Marín. En una fue beneficiado con un sobreseimiento provisorio, por otra ayer recibió el sobreseimiento definitivo pero aún queda pendiente a ser debatida en la Corte, explicó su defensor.

Según precisó Marín, los hechos relatados en estas tres causas penales “son idénticos con el sujeto, objeto y circunstancias”, por lo que habían solicitado a la justicia que se acumulen para tener una unificación del caso, pero el pedido fue negado en su momento por el juzgado.

Caso Electrofácil

Esta causa donde Saguier Blanco recibió el sobreseimiento definitivo está vinculada al caso “Electrofácil”. Sobre esta polémica causa, recordemos que el proceso había iniciado en 2017 con la denuncia de la empresa Unicomer Co. Ltd. y la acusación de la fiscala Patricia Aquino en contra de Saguier Blanco, por su condición de representante y administrador de la empresa Wisdom Product Saeca (Electrofácil), por una operación de compra de carteras de créditos ficticias, sin tener recursos, y crear pagarés que no correspondían, con la empresa Agroindustrial Acaray S.A., por la suma de G. 10.000.000.000.

Según refirió el defensor legal de Saguier Blanco, los hechos investigados tienen que ver con la “venta de acciones” de su cliente a Unicomer.

