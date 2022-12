Denuncian que el Rigoberto Caballero se encuentra sin energía eléctrica y con generador descompuesto

Paciente intubada en el Rigoberto Caballero depende de un respirador. “Hacia el mediodía volvió a irse la luz, estuvimos casi una hora y media, y mi mamá está intubada”, dijo Silvio Báez, hijo de la paciente intubada.

“Funcionó el generador que estaba con el 13 % de combustible. Después se descompuso, porque se quemó el motor de arranque y el rebobinado, y mañana recién van a solucionar, ahora están solucionando con la Ande”, manifestó.

Báez se mostró apesadumbrado ya que si se va de nuevo la luz los médicos le dijeron que trasladarán a la paciente al Hospital de Lambaré. “No sabemos que vamos a hacer”, dijo.

“Hoy de madrugada empezó este problema, mi mamá depende mucho del respirador, porque tiene agua en los pulmones. Requiere del respirador para estar intubada”, insistió.

Paciente intubada necesita la energía eléctrica

En el Hospital de Policía Rigoberto Caballero “no se garantiza el suministro de la energía. Hoy ya no va a funcionar el generador, como tienen que mantener el 50% de combustible para que pueda funcionar y solo tenía el 13 % forzó el motor de arranque y murió, según lo que escuché”, comentó.

“Hoy ya no va a funcionar el generador, hasta ahora no tengo una respuesta oficial del director, si no va a hablar voy a hablar a nivel jurídico. Yo estoy esperando”, agregó Báez.

“No queremos que llegue a esto, es mejor que muestren su cara, y digan este fue el problema y nosotros fallamos. Porque quién me va a reponer la vida de mi mamá, nadie me va a reponer”, dijo dolido.

“Pero voy a tratar de hablar con los directivos, traer un generador independiente para no moverle porque mi mamá está en una situación delicada”.

Un equipo de ABC intentó entrevistar a los directivos pero funcionarios del Hospital sugirieron que vuelva mañana debido a que los mismos solo se encuentran de lunes a viernes.