Esta es la lista de ingresantes a la Facultad de Medicina de la UNA

En total, 190 personas quedaron como los nuevos Ingresantes a la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, divididos en 150 para la sede de Asunción y 40 para Santa Rosa del Aguaray.
“Felicito a todos los que culminaron este largo y sacrificado proceso en el cual demostraron las competencias que adquirieron a través del curso y que les están permitiendo el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas, rescatando que son los mejores, ya que han pasado varias etapas y han superado todo lo que fue establecido dentro de este proceso”, manifestó el director de Admisión de la FCM UNA, Prof. Dr. Walter Delgado.
Por su parte, el Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, dijo a los nuevos ingresantes que “se van a estar formando en 6 años para obtener las mejores condiciones, y que finalmente se reciban con el título de médico con condiciones integrales, no solo de conocimiento, sino también con condiciones humanas para que puedan ayudar a todos nuestros compatriotas”.
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Lista de ingresantes a Medicina UNA Sede Central
1 SAMANIEGO BERNAL DERLIS ALBERTO
2 GONZALEZ RUIZ DIAZ TOBIAS ADRIAN
3 BENITEZ FERNANDEZ ALEXIS EMANUEL
4 CAMPOS ROJAS CHIARA SOL MARIA
5 BARBOZA FERNÁNDEZ CLAUDIO EMANUEL
6 SÁNCHEZ BENITEZ JOSÉ GABRIEL
7 MENDIETA GIMÉNEZ MARÍA SOL
8 SALDÍVAR ZÁRATE DENNIS RAMÓN
9 YOSHIZAKI MATSUMIYA ALISA IUKA
10 ARANDA BENÍTEZ ALEJANDRO JOSÉ
11 CAPARROZ VIDAL CAMILA ARACELI
12 ACUÑA MORA YAZMINE SOLEDAD
13 CASTRO GUESSI ALCIRA LUJÁN
14 NÚÑEZ GONZÁLEZ LINDA PATRICIA
15 ARANDA MORINIGO RENÉ NAHUEL
16 GAONA BENÍTEZ YANICE JAZMÍN
17 OCAMPOS OLIVIA
18 PARK KIM CECILIA DA IN
19 PESOA MOLINAS FEDERICO SEBASTIAN
20 LEÓN ALCARAZ ANGEL SEBASTIAN
21 ESPÍNOLA OCAMPOS ALISON NAHIR
22 MATTESICH FERNANDEZ BEIDA MIATH
23 ROLÓN MÉNDEZ ADRIÁN RAMÓN
24 OLMEDO ORTIZ GABRIELA MARYLIN
25 TALAVERA FLORENCIAÑEZ ANA MILAGROS
26 MALDONADO FLEITAS ENZO GABRIEL
27 ROLON DUECK ANNA
28 FRANCO CRISTALDO FLORENCIA INÉS
29 HAN KIM SHIN
30 BARRIENTOS DÍAZ MAGNO MANUEL
31 CABALLERO SANABRIA VERÓNICA PAZ
32 AGÜERO SOÜBERLICH LUIS ALFREDO
33 FRETES ROMERO ANDREA ARAMI
34 CASANOVA BENÍTEZ SABRINA NICOLE
35 RODRÍGUEZ AYALA FRANCISCO JOSÉ
36 SILVA MARTÍNEZ ROMINA DANIELA
37 VERA CABRERA JORGE JAVIER
38 RIVEROS URBIETA MARÍA LEDA
39 PEREIRA DELVALLE SANTIAGO FABIÁN
40 JIMENEZ GALEANO LIZ ARACELI
41 TORRES MARÍN SANDRA BEATRÍZ
42 SOLÍS MARECOS DANIELA ALHELÍ
43 SCHUPMANN IBARRA LORENA BELÉN
44 ZALAZAR FERREIRA MARÍA GUADALUPE
45 HORVATH MERELES TAMARA PAOLA
46 AVALOS BOGADO MARIETA BEATRIZ
47 MERELES RAFAEL JOSUE
48 GALEANO ESCOBAR ALEJANDRO ARIEL
49 VILLASBOA DOMÍNGUEZ MARÍA LUJÁN
50 GONZÁLEZ LUGO NOELIA BEATRIZ
51 RUIZ COLMAN ANDREA MARGARITA
52 MONTENEGRO RAMÍREZ AXEL GIULIANO
53 YEGROS ARANDA RICARDO ANDRES
54 NÚÑEZ TUTUNYI PAOLA
55 TORRES BOGADO JOHANA VANESSA
56 GAMARRA VILLAMAYOR AHYNOA VICTORIA
57 BÓVEDA BARRIOS JORGE FERNANDO
58 FLOR BOLAÑOS FERNANDO GABRIEL
59 CASTILLO RUIZ SOFÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES
60 BENÍTEZ ALICE ROMINA
61 MARECOS SOSA OTILIA ROCÍO
62 MEDINA PÁEZ RODRIGO RICARDO
63 SAMUDIO SMITMANS SOFIA NATHALIE
64 FILIPINI LEDESMA RENATA
65 SOSA MOREL CAMILA ANAHÍ
66 MELGAREJO RUÍZ ARNULFO TOMÁS
67 SILVERO REYES LIZ PATRICIA
68 CABRAL CASUI CELESTE GUADALUPE
69 IRRAZÁBAL PERALTA ALAN LEANDRO
70 RUÍZ DÍAZ LÓPEZ ISMAEL DEJESÚS
71 HUERTA SALDIVAR FIORELLA LUJAN
72 BARRIOS VARGAS ALVARO GABRIEL
73 KIM LEE ROMINA CHAE LEE
74 VERA SANABRIA MARIA BELEN
75 ORTIZ RUIZ DIAZ CECILIA ELIANE
76 JIMÉNEZ ROJAS LUCAS ESTEBAN
77 LUGO CÁCERES ADRIANA ANGÉLICA
78 VIEDMA VELÁZQUEZ EMMANUEL JOSÉ
79 SANCHEZ DALIO SHIRLEY SUMAHIA
80 VERGARA CUEVAS BIANCA AGUSTINA
81 LEDESMA FRETEZ LARISA JUDITH
82 OTAZÚ ROLÓN BENJAMÍN
83 ARCE ALVARENGA JULIETA
84 URDAPILLETA CUEVAS SOFÍA ARAMÍ
85 BARBOZA MARECO FIORELLA BELÉN
86 DUARTE GONZÁLEZ CRISTHIAN GABRIEL
87 LÓPEZ DOUGLAS ANGEL RODOLFO
88 BRITEZ MARTINEZ FABRICIO
89 RODAS GIMÉNEZ SANTIAGO ALEJANDRO
90 MARTINEZ MCLANGHLIN JOÃO ALBERTO
91 AYALA BAEZ MARÍA PAZ
92 AZCONA NUÑEZ ARTURO GABRIEL
93 RESQUIN OCAMPO JAVIER ALEXANDER
94 GARCIA GIMENEZ ARACELY LIDUVINA
95 FIGUEREDO PEÑA MARCELO FIGUEREDO
96 MEZA SOSA TOBIAS MARTIN
97 CORONEL GODOY GABRIELA MARIA PAZ
98 BERNAL ESTIGARRIBIA LIZ PATRICIA EFIGENIA
99 NUÑEZ FLEITAS REBECA MARIA DENICE
100 MARTÍNEZ ORTIZ DORIS NOELIA
101 CENTURION BARRIOS MARIA PAZ
102 FERNÁNDEZ MERCADO ARTURO MIGUEL
103 GALIARDI ROMAN AXEL FABIAN
104 GONZÁLEZ EBERHARDT ANGEL DENIS
105 GRANADO BENÍTEZ NAILEA IRASEMA
106 REAL VILLALBA GERMAN EMILIANO
107 GAMARRA FERNÁNDEZ MARISOL
108 SERVIN VAZQUEZ MARIA PAZ
109 SANDOVAL RUIZ MATIAS JAVIER
110 VILLALBA SILVA MOISÉS
111 AYALA BENITEZ MARCELO RAMÓN
112 GONZÁLEZ DELVALLE KAREN ARAMI
113 GODOY CABRAL SOFÍA MAGALI
114 PERALTA CHÁVEZ SOL ARACELI
115 MARTÍNEZ CARDOZO DERLIS OSMAR
116 SISA RAMIREZ JUAN JOSE
117 KAGERL ARCE EVELYN DIANA CAROLINA
118 MARTÍNEZ VERA CAROLA MICAELA
119 ALONSO BOBADILLA ALEJANDRO ANTONIO
120 GONZÁLEZ MOREL LEILA MARISOL
121 BENÍTEZ GONZÁLEZ ZUNILDA ANAHÍ
122 LÓPEZ FRETES NATHALY ABIGAIL
123 RECALDE DA SILVA MATHÍAS MOISÉS
124 SILVA GONZALEZ MATIAS DANIEL
125 COLMAN CARTAMAN ABRIL ARIANNA
126 BENEGAS FRANCOU LIZ MARIELA
127 AGUIRRE SALOMÓN EMANUEL
128 VERA SCHUPP LUIS FERNANDO
129 RUBIN RIVEROS DANA ERIN
130 LINDSTRÖM MIRANDA ERIKA NAHARA
131 SERVIN ESCURRA LUANA ARACELI
132 SERVIN BENITEZ PAULO MIGUEL
133 ESTIGARRIBIA RIQUELME LUCAS ALEJANDRO
134 BAÉZ CUBILLA MATHIAS ISIDORO
135 CAÑIZA ORTIZ SOFÍA MARIEL
136 BÁEZ ROJAS LUZ MARIBEL
137 AQUINO ESTIGARRIBIA SOFIA MONSERRAT
138 MONGELOS LEGUIZAMON JUAN MANUEL
139 VAZQUEZ RAMIREZ RICHARD ELIAN
140 GÓMEZ GIMÉNEZ MARÍA BELÉN
141 PERALTA SCHLENDER ERICH ANDRÉS
142 GAMARRA RAMOS MARÍA BELÉN
143 AGUILERA APAZA MANUEL ALBERTO ADOLFO
144 KIM LEE KEVIN
145 PERALTA VALDEZ PATRICIA ANDREA
146 ORTIZ ACOSTA LIZBETH PAOLA
147 GARÓFALO DÍAZ VICTORIA CHAVELA
148 CÁRDENAS GALEANO ALEJANDRA CAROLINA
149 MARÍN MEZA ADRIANA BELÉN
150 AYALA SADY JACQUELINE
Lista de ingresantes a Medicina UNA Sede Santa Rosa del Aguaray
1 MOREL MALDONADO, ALEJANDRA BELEN
2 BENITEZ GOMEZ, ELVIO
3 DUARTE ALDERETE, MIGUEL ANGEL
4 COLMAN LUMBARDO, CAMILI CONCEPCION
5 GONZALEZ ROMERO, ELSON HERNANDO
6 COLLANTE OLMEDO, BRUNO IVAN
7 ARAUJO CAZO, MARIA BELEM
8 GIMENEZ GIMENEZ, FABRICIO ARIEL
9 BENITEZ DIAZ, FABIANA
10 ZACHE OLMEDO, DAYLEN YISELEY
11 DUARTE ALDERETE, ANTONELA DE LOS ANGELES
12 VERON OTERO, AXEL
13 FERNANDEZ RANONI, ANTONELLA SOLEDAD
14 JARA MOREL, CAMILA
15 SALA MALDONADO, WILLIAM PAUL
16 SALINAS CANDIA, ENRIQUE ELIEZER
17 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VANESSA
18 AVALOS DELVALLE, VERONICA
19 DE OLIVEIRA PESSIN, GIOVANA
20 SOSA RODAS. LORENZA
21 VILLALBA LARREA, VIOLETA
22 ARECO ACOSTA, GUSTAVO RAFAEL
23 DIAZ ALFONSO, LIZ CAMILA
24 TORRES GONZALEZ, LORENZO RAMON
25 VILLAR COLMAN, KAREN ANA LIZ
26 AYALA MENDOZA. CALIXTO
27 DIAZ BORDON, LAURA ROCIO
28 MARTINEZ LOPEZ, MATEO DAMIAN
29 BOGADO ARCE, FREDY JOSE
30 MONGES GUERRERO, BRENDA MIKAELA
31 FRETES CENTURION, YENNIFER PAOLA
32 SILVERO LEGUIZAMON, LAURA VICTORIA
33 AYALA RUIZ. YESICA ARACELI
34 FERREIRA ALIENDRE, MANUEL
35 GONZALEZ GOMEZ, EFRAIN
36 ZUGE NESTOR, DIANA PAOLA
37 ALFONZO SANABRIA, MARIAN ANAHI
38 ESPINOLA PALACIOS, CARLOS GUILLERMO
39 NUÑEZ SCHLICHTING, ALEJANDRO ANDRES
40 DURE GIMENEZ, ARISTIDES ANTONIO