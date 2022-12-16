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Esta es la lista de ingresantes a la Facultad de Medicina de la UNA

Este viernes culminó el proceso de admisión a la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En esta nota, encontrá la lista de los que ingresaron a la casa de estudio.

Por ABC Color
16 de diciembre de 2022 - 19:32
Postulantes a uno de los exámenes de ingreso para la carrera de Medicina estuvieron ansiosos en sus lugares.
Imagen ilustrativa de examen de admisión para la carrera de Medicina UNA. (Gentileza).

En total, 190 personas quedaron como los nuevos Ingresantes a la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, divididos en 150 para la sede de Asunción y 40 para Santa Rosa del Aguaray.

“Felicito a todos los que culminaron este largo y sacrificado proceso en el cual demostraron las competencias que adquirieron a través del curso y que les están permitiendo el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas, rescatando que son los mejores, ya que han pasado varias etapas y han superado todo lo que fue establecido dentro de este proceso”, manifestó el director de Admisión de la FCM UNA, Prof. Dr. Walter Delgado.

Por su parte, el Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, dijo a los nuevos ingresantes que “se van a estar formando en 6 años para obtener las mejores condiciones, y que finalmente se reciban con el título de médico con condiciones integrales, no solo de conocimiento, sino también con condiciones humanas para que puedan ayudar a todos nuestros compatriotas”.

Lea más: Analizan nuevo proceso de admisión a Medicina en la UNA y podría haber examen para acceder al cursillo

Lista de ingresantes a Medicina UNA Sede Central

1 SAMANIEGO BERNAL DERLIS ALBERTO

2 GONZALEZ RUIZ DIAZ TOBIAS ADRIAN

3 BENITEZ FERNANDEZ ALEXIS EMANUEL

4 CAMPOS ROJAS CHIARA SOL MARIA

5 BARBOZA FERNÁNDEZ CLAUDIO EMANUEL

6 SÁNCHEZ BENITEZ JOSÉ GABRIEL

7 MENDIETA GIMÉNEZ MARÍA SOL

8 SALDÍVAR ZÁRATE DENNIS RAMÓN

9 YOSHIZAKI MATSUMIYA ALISA IUKA

10 ARANDA BENÍTEZ ALEJANDRO JOSÉ

11 CAPARROZ VIDAL CAMILA ARACELI

12 ACUÑA MORA YAZMINE SOLEDAD

13 CASTRO GUESSI ALCIRA LUJÁN

14 NÚÑEZ GONZÁLEZ LINDA PATRICIA

15 ARANDA MORINIGO RENÉ NAHUEL

16 GAONA BENÍTEZ YANICE JAZMÍN

17 OCAMPOS OLIVIA

18 PARK KIM CECILIA DA IN

19 PESOA MOLINAS FEDERICO SEBASTIAN

20 LEÓN ALCARAZ ANGEL SEBASTIAN

21 ESPÍNOLA OCAMPOS ALISON NAHIR

22 MATTESICH FERNANDEZ BEIDA MIATH

23 ROLÓN MÉNDEZ ADRIÁN RAMÓN

24 OLMEDO ORTIZ GABRIELA MARYLIN

25 TALAVERA FLORENCIAÑEZ ANA MILAGROS

26 MALDONADO FLEITAS ENZO GABRIEL

27 ROLON DUECK ANNA

28 FRANCO CRISTALDO FLORENCIA INÉS

29 HAN KIM SHIN

30 BARRIENTOS DÍAZ MAGNO MANUEL

31 CABALLERO SANABRIA VERÓNICA PAZ

32 AGÜERO SOÜBERLICH LUIS ALFREDO

33 FRETES ROMERO ANDREA ARAMI

34 CASANOVA BENÍTEZ SABRINA NICOLE

35 RODRÍGUEZ AYALA FRANCISCO JOSÉ

36 SILVA MARTÍNEZ ROMINA DANIELA

37 VERA CABRERA JORGE JAVIER

38 RIVEROS URBIETA MARÍA LEDA

39 PEREIRA DELVALLE SANTIAGO FABIÁN

40 JIMENEZ GALEANO LIZ ARACELI

41 TORRES MARÍN SANDRA BEATRÍZ

42 SOLÍS MARECOS DANIELA ALHELÍ

43 SCHUPMANN IBARRA LORENA BELÉN

44 ZALAZAR FERREIRA MARÍA GUADALUPE

45 HORVATH MERELES TAMARA PAOLA

46 AVALOS BOGADO MARIETA BEATRIZ

47 MERELES RAFAEL JOSUE

48 GALEANO ESCOBAR ALEJANDRO ARIEL

49 VILLASBOA DOMÍNGUEZ MARÍA LUJÁN

50 GONZÁLEZ LUGO NOELIA BEATRIZ

51 RUIZ COLMAN ANDREA MARGARITA

52 MONTENEGRO RAMÍREZ AXEL GIULIANO

53 YEGROS ARANDA RICARDO ANDRES

54 NÚÑEZ TUTUNYI PAOLA

55 TORRES BOGADO JOHANA VANESSA

56 GAMARRA VILLAMAYOR AHYNOA VICTORIA

57 BÓVEDA BARRIOS JORGE FERNANDO

58 FLOR BOLAÑOS FERNANDO GABRIEL

59 CASTILLO RUIZ SOFÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES

60 BENÍTEZ ALICE ROMINA

61 MARECOS SOSA OTILIA ROCÍO

62 MEDINA PÁEZ RODRIGO RICARDO

63 SAMUDIO SMITMANS SOFIA NATHALIE

64 FILIPINI LEDESMA RENATA

65 SOSA MOREL CAMILA ANAHÍ

66 MELGAREJO RUÍZ ARNULFO TOMÁS

67 SILVERO REYES LIZ PATRICIA

68 CABRAL CASUI CELESTE GUADALUPE

69 IRRAZÁBAL PERALTA ALAN LEANDRO

70 RUÍZ DÍAZ LÓPEZ ISMAEL DEJESÚS

71 HUERTA SALDIVAR FIORELLA LUJAN

72 BARRIOS VARGAS ALVARO GABRIEL

73 KIM LEE ROMINA CHAE LEE

74 VERA SANABRIA MARIA BELEN

75 ORTIZ RUIZ DIAZ CECILIA ELIANE

76 JIMÉNEZ ROJAS LUCAS ESTEBAN

77 LUGO CÁCERES ADRIANA ANGÉLICA

78 VIEDMA VELÁZQUEZ EMMANUEL JOSÉ

79 SANCHEZ DALIO SHIRLEY SUMAHIA

80 VERGARA CUEVAS BIANCA AGUSTINA

81 LEDESMA FRETEZ LARISA JUDITH

82 OTAZÚ ROLÓN BENJAMÍN

83 ARCE ALVARENGA JULIETA

84 URDAPILLETA CUEVAS SOFÍA ARAMÍ

85 BARBOZA MARECO FIORELLA BELÉN

86 DUARTE GONZÁLEZ CRISTHIAN GABRIEL

87 LÓPEZ DOUGLAS ANGEL RODOLFO

88 BRITEZ MARTINEZ FABRICIO

89 RODAS GIMÉNEZ SANTIAGO ALEJANDRO

90 MARTINEZ MCLANGHLIN JOÃO ALBERTO

91 AYALA BAEZ MARÍA PAZ

92 AZCONA NUÑEZ ARTURO GABRIEL

93 RESQUIN OCAMPO JAVIER ALEXANDER

94 GARCIA GIMENEZ ARACELY LIDUVINA

95 FIGUEREDO PEÑA MARCELO FIGUEREDO

96 MEZA SOSA TOBIAS MARTIN

97 CORONEL GODOY GABRIELA MARIA PAZ

98 BERNAL ESTIGARRIBIA LIZ PATRICIA EFIGENIA

99 NUÑEZ FLEITAS REBECA MARIA DENICE

100 MARTÍNEZ ORTIZ DORIS NOELIA

101 CENTURION BARRIOS MARIA PAZ

102 FERNÁNDEZ MERCADO ARTURO MIGUEL

103 GALIARDI ROMAN AXEL FABIAN

104 GONZÁLEZ EBERHARDT ANGEL DENIS

105 GRANADO BENÍTEZ NAILEA IRASEMA

106 REAL VILLALBA GERMAN EMILIANO

107 GAMARRA FERNÁNDEZ MARISOL

108 SERVIN VAZQUEZ MARIA PAZ

109 SANDOVAL RUIZ MATIAS JAVIER

110 VILLALBA SILVA MOISÉS

111 AYALA BENITEZ MARCELO RAMÓN

112 GONZÁLEZ DELVALLE KAREN ARAMI

113 GODOY CABRAL SOFÍA MAGALI

114 PERALTA CHÁVEZ SOL ARACELI

115 MARTÍNEZ CARDOZO DERLIS OSMAR

116 SISA RAMIREZ JUAN JOSE

117 KAGERL ARCE EVELYN DIANA CAROLINA

118 MARTÍNEZ VERA CAROLA MICAELA

119 ALONSO BOBADILLA ALEJANDRO ANTONIO

120 GONZÁLEZ MOREL LEILA MARISOL

121 BENÍTEZ GONZÁLEZ ZUNILDA ANAHÍ

122 LÓPEZ FRETES NATHALY ABIGAIL

123 RECALDE DA SILVA MATHÍAS MOISÉS

124 SILVA GONZALEZ MATIAS DANIEL

125 COLMAN CARTAMAN ABRIL ARIANNA

126 BENEGAS FRANCOU LIZ MARIELA

127 AGUIRRE SALOMÓN EMANUEL

128 VERA SCHUPP LUIS FERNANDO

129 RUBIN RIVEROS DANA ERIN

130 LINDSTRÖM MIRANDA ERIKA NAHARA

131 SERVIN ESCURRA LUANA ARACELI

132 SERVIN BENITEZ PAULO MIGUEL

133 ESTIGARRIBIA RIQUELME LUCAS ALEJANDRO

134 BAÉZ CUBILLA MATHIAS ISIDORO

135 CAÑIZA ORTIZ SOFÍA MARIEL

136 BÁEZ ROJAS LUZ MARIBEL

137 AQUINO ESTIGARRIBIA SOFIA MONSERRAT

138 MONGELOS LEGUIZAMON JUAN MANUEL

139 VAZQUEZ RAMIREZ RICHARD ELIAN

140 GÓMEZ GIMÉNEZ MARÍA BELÉN

141 PERALTA SCHLENDER ERICH ANDRÉS

142 GAMARRA RAMOS MARÍA BELÉN

143 AGUILERA APAZA MANUEL ALBERTO ADOLFO

144 KIM LEE KEVIN

145 PERALTA VALDEZ PATRICIA ANDREA

146 ORTIZ ACOSTA LIZBETH PAOLA

147 GARÓFALO DÍAZ VICTORIA CHAVELA

148 CÁRDENAS GALEANO ALEJANDRA CAROLINA

149 MARÍN MEZA ADRIANA BELÉN

150 AYALA SADY JACQUELINE

Lista de ingresantes a Medicina UNA Sede Santa Rosa del Aguaray

1 MOREL MALDONADO, ALEJANDRA BELEN

2 BENITEZ GOMEZ, ELVIO

3 DUARTE ALDERETE, MIGUEL ANGEL

4 COLMAN LUMBARDO, CAMILI CONCEPCION

5 GONZALEZ ROMERO, ELSON HERNANDO

6 COLLANTE OLMEDO, BRUNO IVAN

7 ARAUJO CAZO, MARIA BELEM

8 GIMENEZ GIMENEZ, FABRICIO ARIEL

9 BENITEZ DIAZ, FABIANA

10 ZACHE OLMEDO, DAYLEN YISELEY

11 DUARTE ALDERETE, ANTONELA DE LOS ANGELES

12 VERON OTERO, AXEL

13 FERNANDEZ RANONI, ANTONELLA SOLEDAD

14 JARA MOREL, CAMILA

15 SALA MALDONADO, WILLIAM PAUL

16 SALINAS CANDIA, ENRIQUE ELIEZER

17 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VANESSA

18 AVALOS DELVALLE, VERONICA

19 DE OLIVEIRA PESSIN, GIOVANA

20 SOSA RODAS. LORENZA

21 VILLALBA LARREA, VIOLETA

22 ARECO ACOSTA, GUSTAVO RAFAEL

23 DIAZ ALFONSO, LIZ CAMILA

24 TORRES GONZALEZ, LORENZO RAMON

25 VILLAR COLMAN, KAREN ANA LIZ

26 AYALA MENDOZA. CALIXTO

27 DIAZ BORDON, LAURA ROCIO

28 MARTINEZ LOPEZ, MATEO DAMIAN

29 BOGADO ARCE, FREDY JOSE

30 MONGES GUERRERO, BRENDA MIKAELA

31 FRETES CENTURION, YENNIFER PAOLA

32 SILVERO LEGUIZAMON, LAURA VICTORIA

33 AYALA RUIZ. YESICA ARACELI

34 FERREIRA ALIENDRE, MANUEL

35 GONZALEZ GOMEZ, EFRAIN

36 ZUGE NESTOR, DIANA PAOLA

37 ALFONZO SANABRIA, MARIAN ANAHI

38 ESPINOLA PALACIOS, CARLOS GUILLERMO

39 NUÑEZ SCHLICHTING, ALEJANDRO ANDRES

40 DURE GIMENEZ, ARISTIDES ANTONIO

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