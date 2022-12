Pobladores de Guairá denuncian ante el JEM a dos fiscales por supuesta inacción y “aprietes”

Los pobladores de la localidad de Independencia, Guairá, identificados como Bernardino Vallejos, Erico López Martínez, Ilza Arzamendia Acosta, Rosa Zorrilla de Vallejos, Daniel Pérez Fariña, Derlis Pérez Fariña y Luis Alberto Espínola, entre otros firmantes, bajo patrocinio de abogado, presentaron denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente y Lucha contra el Narcotráfico del departamento de Guairá, Erico Ávalos, por supuesto mal desempeño de funciones (inacción).

La denuncia en el Jurado también fue dirigida contra la agente fiscal de la Unidad Penal N° 5 de Villarrica, Guairá, fiscala María Agustina Unger Villalba, porque supuestamente se habría prestado a “apretar” a pobladores que se manifestaron contra el ciudadano alemán.

El hecho denunciado de inacción fiscal

Según el escrito presentado ante el JEM, el fiscal Erico Ávalos, ante la denuncia de pobladores de la localidad de Independencia, abrió la carpeta fiscal caratulada como causa N° 4824/2022 “Klaus Escher s/ delitos ecológicos en Independencia”, en el que es investigado el ciudadano de origen alemán. Refieren que el extranjero tiene una empresa denominada Bodega Escher SA, donde lleva adelante cultivos de soja, pero no cuenta con la previa y obligatoria evaluación de impacto ambiental, según la denuncia.

Las plantaciones llegan a las márgenes de dos arroyos linderos a la propiedad del alemán, situación también prohibida por la legislación ambiental. Este arroyo es utilizado por los lugareños para la pesca y esparcimiento en épocas veraniegas, según manifiestan.

También refieren los denunciantes que las plantaciones de soja son sin respetar la franja de seguridad que la ley exige y que debe existir para proteger a los vecinos de los agroquímicos que se utilizan para la fumigación que frecuentemente realizan a los cultivos. Como consecuencia los pobladores, incluidos los niños, han presentado malestares físicos y enfermedades, que antes de las fumigaciones no se tenían en la zona.

A pesar de que el fiscal Ávalos se constituyó en el establecimiento denunciado y que ha podido constatar que Escher no cuenta con evaluación de impacto ambiental que autorice el cultivo, que los arroyos están desprotegidos, que no existe franja de protección que ordena la ley, el agente del Ministerio Público, tras varios meses de “investigación”, no ha procedido a imputar, dice la denuncia.

Muy por el contrario, Ávalos más bien ha actuado como abogado defensor de Klaus Escher, que antes que desempeñarse como representante del pueblo, quien debería regir su actuación bajo el principio de objetividad, el fiscal denunciado actúa con desidia, displicencia y complicidad con el denunciado. De igual manera, tampoco ha solicitado una medida cautelar para proteger mínimamente la salud de la población, según se lee en la denuncia, añade.

El supuesto “apriete” a pobladores

Ante la supuesta actuación impune que realiza Klaus Escher, los pobladores de Independencia realizaron manifestaciones pacíficas en la vía pública porque a través del comercio por el que vende bebidas, seguía funcionando impunemente para realizar los cultivos, refiere la denuncia presentada ante el JEM este viernes 16 de diciembre de 2022.

A pesar de que las manifestaciones fueron pacíficas, la fiscala María Agustina Unger Villalba abrió la causa Nº 4505/2022 caratulada “Bernardino Vallejo y otros s/ coacción en Independencia”, y otra causa Nº 5408/2022 caratulada “Derlis Pérez y otros s/ coacción, resistencia e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre en Colonia Independencia”.

“Lo llamativo es que las causas penales abiertas en nuestra contra tuvieron una tramitación increíblemente acelerada y expeditiva, procediendo los fiscales intervinientes a imputarnos y ordenar nuestra detención sin más trámites. Incluso, solicitando prisión preventiva, por la ‘gravedad del hecho’, dejando de lado todo tipo de pruebas que se les presentó a nuestro favor”, refiere la denuncia.

Es así que el fiscal Ávalos tiene “encajonada” la causa contra Klaus Escher, mientras que sus colegas fiscales de la zona se dedican a imputar, detener y pedir prisión preventiva de los vecinos por el solo hecho de manifestarse ante la injusticia que está mermando la salud de sus familias, se lee en el escrito.

“Klaus Escher está utilizando al Ministerio Público como garrote para, por un lado, perseguir amedrentar y oprimir a inocentes ciudadanos y, por el otro, proteger, amparar y ser cómplice de quienes tienen dinero y buscan la impunidad de sus hechos delictivos contra el ambiente”, señala finalmente la denuncia presentada ante el JEM.