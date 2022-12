Ardonio Sánchez denuncia a juez y fiscalas por supuesto mal desempeño de funciones

La abogada Livia Esperanza Jiménez, defensora del acusado de presunto lavado de dinero Ardonio Sánchez Garcete, hermano del fallecido Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez, presentó denuncias contra el juez de Garantías José Agustín Delmás, quien entiende en la causa; y las fiscalas Luz Guerrero, Natalia Silva y Elva Cáceres.

La denuncia por supuesto mal desempeño de funciones contra el magistrado especializado en Delitos Económicos fue presentada ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia; y contra las agentes del Ministerio Público ante la fiscala general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez.

Jiménez calificó como “falsa” la denuncia presentada por la fiscala Luz Guerrero, quien tras la suspensión de la audiencia preliminar de la causa, el jueves 15 de diciembre, afirmó que fue amenazada por Ardonio Sánchez Garcete y la profesional del derecho.

Defensa del hermano de Chicharõ desmiente amenaza a fiscala

La abogada Livia Esperanza Jiménez llegó hoy hasta la redacción de nuestro diario e indicó que a través de la publicación de ABC Color se enteró de la denuncia que presentó la fiscala Luz Guerrero, por la supuesta amenaza de parte de Ardonio Sánchez y la propia letrada.

“Manosearon mi nombre, mi honor y mi profesionalismo porque ese hecho no aconteció. Si tal hecho hubiese existido, en el instante tendrían que haber labrado acta y convocado a las fuerzas públicas, pero tal cosa no se hizo porque la amenaza no ocurrió”, expresó la abogada.

Jiménez agregó que la preliminar se suspendió a pedido de la fiscala Elva Cáceres, quien argumentó que la diligencia le coincidía con otra audiencia, no por chicanas planteadas por el acusado o su defensa, según fundamentaron las fiscalas Luz Guerrero y Natalia Silva.

La letrada agregó que la presencia de las agentes del Ministerio Público en el despacho del juez José Delmás, a la hora marcada para la audiencia preliminar, fue totalmente irregular, ya que ingresaron sin la autorización del magistrado. “Yo me enteré después que eran fiscalas, yo pensé que eran asistentes del juez”, manifestó Jiménez.

Defensa pide nulidad de orden de captura del hermano de Chicharõ

La defensa presentó un recurso solicitando la nulidad de la resolución del juez José Delmás, quien declaró en rebeldía y ordenó la captura del acusado Ardonio Sánchez Garcete, a los efectos de que se realice de una vez la audiencia preliminar.

Jiménez relató que el escrito donde consta la denuncia presentada por la fiscala Luz Guerrero, por el supuesto amedrentamiento de Ardonio Sánchez, no fue agregada al expediente judicial de la causa; y que el juez Delmás actuó con parcialidad manifiesta al declarar en rebeldía y ordenar la captura de su cliente.

Agregó que en el expediente impreso consta que la audiencia preliminar para su defendido y los demás acusados en la causa se suspendió a pedido de la defensa, pero en el expediente electrónico indica que la suspensión se dio a pedido del Ministerio Público.

Fiscala denunció amenaza de Ardonio Sánchez y abogada

La semana pasada, tras la suspensión de la preliminar, Guerrero junto a sus colegas Natalia Silva y Elva Cáceres, quienes interinan al recusado fiscal Luis Piñánez, solicitaron la declaración en rebeldía y la captura de Ardonio Sánchez Garcete, al considerar que el mismo estaba haciendo uso abusivo de los derechos que le otorga la ley penal.

Como consecuencia del pedido de las fiscalas, Ardonio Sánchez “se acercó de manera intimidante a escasos centímetros del rostro de la agente fiscal Luz Guerrero manifestando a la misma: “Estás actuando mal, Dra. Arbitraria”, según consta en el acta de la suspensión de la audiencia a pedido de la Fiscalía.

El acto de Ardonio fue secundado por su abogada defensora, Livia Esperanza Jiménez, quien también se dirigió a la representante del Ministerio Público expresando: “Todo tiene su consecuencia”, siempre según el relato de la agente fiscal.