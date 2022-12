Piden mejorar señalización en la finalización del pavimento de la Ruta PY18

Según la denuncia de los vecinos, los automovilistas que vienen de la zona de Itapúa, llegando a San Juan Nepomuceno, se encuentran de golpe con el fin del asfaltado al cruzar el puente sobre el arroyo Capiibary, a raíz de que la obra de la circunvalación todavía no está terminada, obligandolos a cruzar por la ciudad.

Ya son varios los vehículos que, al no poder frenar, se metieron en una propiedad privada. Los percances no tuvieron víctimas que lamentar, pero sí daños materiales. Si no se toman medidas correctivas, el problema puede agravarse, según los lugareños, especialmente en estos días festivos, porque circulan personas que desconocen el tramo.

Una conductora, María del Carmen Centurión, al ser consultada, dijo que sí es cierto que hay un letrero que indica la finalización del pavimento y muchas veces el conductor no ve.

La distancia para frenar es poca y al bajar del pavimento, el camino es de ripio, lo que dificultad frenar para detener el vehículo, según dijo la pobladora.

Álvaro Carballal -de la Empresa Ramón C. Álvarez- dijo que básicamente ya es responsabilidad del MOPC, porque ahí comienza la obra de circunvalación a San Juan Nepomuceno, pero no obstante, va a conversar con los fiscalizadores al respecto. Dijo que los carteles colocados allí se hicieron según recomendación de los fiscales de obras.

Tratamos de conocer la versión del jefe del distrito 6 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Ariel Tyrakowski, pero el funcionario tenía apagado su teléfono celular.

Actualmente se está ejecutando la circunvalación de la Ruta PY18 a la altura de San Juan Nepomuceno a cargo de la empresa Tocsa, que a finales del año que viene terminará.