El emotivo viaje de un argentino residente en Paraguay para ver la final de la Copa en su país

En la Estación de Buses de Asunción llegaba este viernes un bus con una bandera que ondeaba con el viento desde una de las ventanas, lo que daba la pista infalible de donde provenía. Pero la misma no representaba solo los colores del actual Campeón del Mundo, era la señal de un emotivo reencuentro familiar.

Mientras agitaban la bandera desde el bus, al son de “dale campeón, dale campeón”, Gloria Ramos aguardaba emocionada en la plataforma del estacionamiento de buses junto a su hijo de 5 meses, Mirko Tomás y a su otra hija, Alejandra.

La escena del emotivo encuentro se selló cuando Tomás Centurión dio un beso en la frente a Mirko, aún con toda la adrenalina del festejo que trajo consigo de Buenos Aires, ciudad a la que fue a ver los tres últimos partidos de la Selección Albiceleste, junto a su hijo Santino, de 12 años.

Lea más: Francia, molesta por las burlas de los jugadores de Argentina

“Tuve que dejar a mi hijo más chiquitito y a mi señora que me impulso a ir, me dijo “Tomy, tenés que irte a tu país, nunca vas a ver otro mundial, van a ganar seguro”, y bueno, me fui y viví una emoción tremenda. Estuvimos en el Obelisco”, contó emocionado.

Cambio de fecha del mundial permitió a Tomás disfrutar del festejo

Tomy, como le dicen en su casa, relató que fueron con su hijo mayor de 12 años a Argentina a ver los partidos y a la selección llegar tras consagrarse campeona del mundo. “Estuvimos entre la multitud, en todos los festejos. Lloriqueos por todos lados, tres días seguidos. Una locura”, dijo Tomás.

Señaló que todo había empezado en el 2014 y 2018, años en que lloraron tras la derrota de la Selección Argentina en los mundiales. Nunca pudo ir a su país porque le tocaban horarios de trabajo en Paraguay que no podía dejar.

Sin embargo, cuando se emitió el comunicado de que el Mundial se realizaría en diciembre, Gloria, su esposa, le dijo “Tomy, este es el momento, tenés que ir”. “Yo le dijo que no, que acababa de nacer nuestro hijo, no le puedo dejar. Además mirá si no consigo un colectivo para venir, qué hago. Me quedo sin pasar la navidad con ustedes y yo me mato”, explicó el argentino.

Lea más: Argentina es una fiesta: “coronada de gloria” celebra la victoria en el Mundial de Qatar

Gloria insistió a Tomás en ir para festejar en el Obelisco la Copa del Mundo, la cual aseguraba que la iban a ganar. “Y bueno, me impulsó hasta que a los 45 saque el pasaje. Santi (su hijo mayor) me dijo “vamos papá, yo me voy con vos”. Alzamos la camiseta, las valijas y nos fuimos”, comentó.

“Mi cabala era darle un beso a mi hijo en la cabeza”, contó Tomás

Tomy contó que había baile todo el día, se veía a la gente llegando de todos lados, por todas las calles. Los espacios eran invadidos por donde sea, era algo increíble.

“Después pasaban los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Los momentos del partido fueron impresionantes. Cada vez que se vivía (un partido), era una muchedumbre de gente que gritaba, se volvían todos locos”, puntualizó.

Relató que habían festejos por todos lados, la gente que se abrazaba, pese a que no se conocían, mientras todo el mundo lloraba de emoción. “Era una locura. Videollamadas, no podía ni hablar, mi señora llorando en el telefono”, dijo sobre cuando se comunicaba con Gloria.

Lea más: Las fotos del retorno y la caravana de Argentina en Ezeiza

“Mi cabala era darle un beso en la cabeza a mi hijo. Se me plantaba un lagrimón. Cada vez que pasaba algo le besaba la cabeza. Él lloraba, me decía “papá, somos campeones”. Tengo el video que filmó mi tía, me da un poco de vergüenza, donde estamos llorando y lo vi hoy el video, porque no creí tener eso conmigo. Lo tengo en el recuerdo, pero lo tengo en video”, comentó.

Agregó que desde la pandemia no va a Argentina, por lo que después de varios años recién volvió a ver a su mamá, papá y el resto de su familia, lo que sumado a la victoria de su selección, se vuelve un verdadero reencuentro con sus seres queridos, más aún siendo que hace 24 años vive en Paraguay.