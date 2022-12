Alerta internacional sobre “muñecos llorones”: en Paraguay no hay respuesta concreta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió el 6 de diciembre pasado una alerta respecto a la comercialización de un lote de un “juego de muñecas de plástico” denominado “bebés llorones”.

Se tratan de unos juguetes fabricados en China “de unos 20 cm de altura con pelo de plástico rosa. Vestido con un mono con capucha de varios colores y estampados con orejas rosas. El set incluye un chupete de plástico azul y un biberón rosa, con la indicación de que es para niños mayores de tres años”, según detalla el reporte.

OCDE publicó dicho informe en atención a una alerta ya emitida en la República Checa y por la “Safety Gate”, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea (UE) para productos no alimentarios peligrosos.

“El material plástico de la cabeza de la muñeca contiene una concentración excesiva de ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) (valor medido hasta el 29,3 % en peso). Este ftalato puede dañar la salud de los niños y causar daños en su sistema reproductivo”, señala la alerta de la UE.

Además, la Unión Europea menciona que no cumple su “Reglamento del Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas (REACH)”, que tiene como objetivo mejorar la protección para la salud humana y el medio ambiente ante riesgos.

Cabe destacar que la alerta hace mención solamente a los muñecos denominados puntualmente en inglés “Cry Babys”, atendiendo que en algunas tiendas del país se comercializan juguetes de nombre “Cry babies”.

Perú emitió alerta sobre “muñecos llorones”

El Gobierno del Perú fue uno de los que ya actuó ante lo comunicado por OCDE, emitiendo también una alerta sanitaria.

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) de este país, dependiente del Ministerio de Salud peruano, realizó una vigilancia en locales comerciales, hallando juegues de características similares.

“Se tomaron muestras para los análisis técnicos correspondientes para garantizar que su uso no represente riesgos a la salud de la población”, señala en un comunicado la regencia sanitaria del Perú.

También instan a la ciudadanía de este país a “verificar la autorización sanitaria vigente otorgada por la Digesa durante la compra de juguetes” y, en caso de haber adquirido estos muñecos, a evitar su manipulación hasta que se determine o se descarte si son tóxicos.

¿Y en Paraguay?

El Ministerio de Salud, encargado de la situación sanitaria a nivel nacional, no emitió ninguna alerta sanitaria respecto al caso.

Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Jorge Iliou Silvero, indicó que el ente encargado de verificar el caso es el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). “Los juguetes no regulan Dinavisa. Es el MIC”, respondió a ABC.

Consultamos con el MIC, y Gilda Martínez, una de sus directoras, señaló que la legislación vigente no permite regular este tipo de productos al Ministerio de Industria y Comercio, por lo que el ente encargado de determinar la situación es la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Desde Aduanas, el director de Procedimientos Aduaneros, Cristian Paredes, señaló a ABC que verificarían si este juguete ingresó a nuestro país. No obstante, aclaró que en caso de que haya ingresado, no pudieron haber intervenido si es que los entes encargados de regular la cuestión sanitaria -Salud Pública o Dinavisa- no emitieron una alerta.

Paraguay es parte del Centro de Desarrollo de la OCDE desde marzo de 2017, según consta en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores.