Zona de Tres Bocas: eliminan giro a la izquierda pero sin comunicar ni señalizar correctamente

Evidentemente, la comunicación sobre la eliminación del giro a la izquierda en Acceso Sur y Zavala Cue, en la zona de Tres Bocas, no fue hecha de una forma correcta y hoy la ciudadanía no estaba al tanto de los cambios, por lo que muchos automovilistas todavía se colocaban a un costado y encendían su señalero esperando poder cruzar, pero no podían hacerlo.

En ese lugar, ya en pleno tráfico, muchos de los conductores se percataban de que algo no estaba bien, mientras que otros se dieron cuenta al ver los precarios carteles de señalización colocados justo en el lugar del giro.

Lea más: Cruce Tres Bocas: anuncian que trabajarán 24 horas para terminar obras

Con este cambio, desde Asunción hacia Villa Elisa ya no se puede girar a la izquierda en Zavala Cue. Aunque haya algunos carteles, los automovilistas no estaban enterados, por lo que siguieron intentando hacerlo. Si bien el cambio se implementó el fin de semana, hoy no había personal policial o agentes de tránsito acompañando la circulación de vehículos.

Ahora, los automóviles que vienen de Villa Elisa hacia Asunción deben pasar una cuadra hacia la zona de la calle 15 de Agosto, volver por Magallanes y ahí encarar Zavala Cue, con dirección a Francisco Paredes, mientras que los que vienen de Asunción tienen que pasar hasta Lomas Valentinas dos cuadras hacia la mano derecha hasta Acosta Ñu y ahí encarar Francisco Paredes para cruzar el semáforo que tiene Acceso Sur para ir hacia Zavala Cue.

Lea más: Túnel de Tres Bocas finalmente no se habilitará para la Navidad, admite MOPC

Por el momento, el tránsito es un caos y llaman la atención los precarios carteles de señalización que están sujetos apenas por bolsas de arena.