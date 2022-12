Túnel de Tres Bocas finalmente no se habilitará para la Navidad, admite MOPC

Al final, el túnel de Tres Bocas todavía no se habilitará para esta Navidad, como se prometió en principio, según confirmó a ABC el viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Rubén Andino. El alto funcionario señaló que aún falta completar “detalles”, principalmente señalización horizontal y limpieza. “Queremos completar primero esos detalles y habilitar este jueves 29 de diciembre”, expresó.

Los trabajos del paso a desnivel debían terminar totalmente en este mes, pero esto no se concretará, ya que el MOPC otorgó una nueva prórroga a la empresa Tecnoedil, representada por Paul Sarubbi, contratista de la obra. Al no poderse culminar la infraestructura, Obras Públicas realizará una habilitación parcial antes del año nuevo (si de nuevo no cambian los planes).

Respecto al nuevo plazo de culminación del túnel y rotonda, Andino señaló que la nueva prórroga corre hasta fines de febrero y que la postergación se otorgó por “por las lluvias y sus consecuencias”.

Lea más: Túnel de Tres Bocas ya se encareció más de G. 23.000 millones y sigue con prórrogas

Eliminan giro a la izquierda desde hoy

El MOPC también informó que desde hoy, viernes, se realizará una adecuación vial sobre la Ruta PY01 (Acceso Sur), eliminando los giros a la izquierda en las calles Francisco Paredes y Zavala Cué para una circulación más ordenada y con miras a la habilitación del túnel Tres Bocas que se dará en pocos días más.

De esta manera, los que transiten por Acceso Sur desde Ñemby y quieran tomar la calle Zavala Cué para dirigirse hacia Villa Elisa, deberán girar a la derecha en la calle 15 de Agosto y avanzar una cuadra hasta la calle Magallanes, para luego incorporarse a la avenida Zavala Cué.

En sentido contrario, quienes circulen desde Asunción hacia Fernando de la Mora tendrán que tomar la calle Lomas Valentinas a la derecha, girar nuevamente a la derecha en la calle Acosta Ñú hasta llegar a Francisco Paredes, desde donde podrán continuar por la avenida Zavala Cué. Los nuevos desvíos cuentan con adecuada señalización horizontal y vertical para guiar a los conductores, según se informó.

Lea más: Cruce Tres Bocas: anuncian que trabajarán 24 horas para terminar obras

Obra con retrasos y sobrecosto

La obra del futuro túnel y rotonda en construcción en la zona de la Avda. Américo Picco, la ruta PY01 (ex Acceso Sur) y la calle Avelino Martínez, conocida como cruce de Tres Bocas, ya acumula un encarecimiento de G. 23.295 millones hasta la fecha, según los documentos oficiales a los que accedió ABC Color.

En total, la obra ya tiene seis adendas, en las que además del millonario sobreprecio también concedieron prórrogas a la empresa Tecnoedil, contratista de la obra. A esta altura, los trabajos debían estar totalmente culminados.

El contrato de construcción de esta infraestructura vial fue adjudicado por G. 121.165 millones, pero el precio ya se infló hasta G. 144.462 millones, de acuerdo con los datos, es decir, G. 23.295 millones más (19,7% de aumento).