Derribo de escuela es problema interno entre menonitas y MEC no puede hacer nada, afirman

Con topadoras y tractores fue demolida una nueva infraestructura de la escuela privada “Primavera”, que está ubicada en la Colonia menonita Bergthal, en cercanías de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

La directora departamental del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en Caaguazú, Alcira Benítez, comentó esta mañana que la situación pasa por un problema interno en la comunidad entre los padres de los alumnos y los administradores de la colonia.

Agregó que la infraestructura demolida es una nueva construcción que fue financiada con dinero de los padres menonitas, quienes querían trasladar la escuela -que funciona en la iglesia de la colonia- a esta nueva obra. Sin embargo, los administradores de esta comunidad menonita no están de acuerdo, por lo que decidieron llevar a cabo el derrumbe.

Según comentó, los administradores de esta colonia “son cerrados” y no están de acuerdo con que se traslade la escuela de la iglesia.

MEC no puede intervenir

Benítez, en ese sentido, afirmó que el MEC no puede intervenir en el caso, considerando que se trata de una propiedad privada. “No es competencia nuestra entrar en la propiedad”, declaró.

“El tema de la construcción escapa a nuestras posibilidades. Es un terreno bastante amplio. Está a nombre de la sociedad y no es fraccionado. La comunidad no acepta nuevas aulas y ya no es competencia del MEC”, acotó.

Igualmente, la directora departamental señaló que la escuela seguirá funcionando con normalidad en la iglesia, por lo que la educación para los chicos menonitas está garantizada.