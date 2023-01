IPS no remite documentos y Contraloría advierte que hará una verificación especial

El pasado 15 de noviembre, la Contraloría General de la República (CGR), solicitó una serie de documentos al Instituto de Previsión Social (IPS), relacionados a la deuda de US$ 250 millones que acumuló el ente por la provisión de insumos, fármacos y otros servicios y derivó en la aprobación de millonarios préstamos para saldar el compromiso.

Pese a la insistencia del órgano de control, la previsional no remitió a la fecha los documentos requeridos, confirmó a ABC el contralor general de la República, Camilo Benítez. “La información requerida no fue enviada”, aseguró.

La CGR había otorgado una prórroga de 10 días a la solicitud de la previsional que pidió un plazo de 20 días para entregar los documentos. Ese periodo de espera, ya expiró.

“Si no envían la información vamos a tomar las medidas que nos faculta la ley y posiblemente allí hagamos una verificación in situ, pero ya en el marco de una Fiscalización Especial Inmediata”, manifestó el contralor.

No amerita verificación in situ de documentos, dice Contraloría

El miércoles pasado, el IPS remitió un nuevo documento en donde solicitó al contralor “la realización de una mesa de trabajo” en el edificio de la Caja Central del IPS. La reunión fue fijada para el viernes 6 de enero.

Ante este pedido, Benítez respondió que la Contraloría General de la República consideró que “el análisis documental requerido no amerita una verificación in situ” por lo que no acudieron al encuentro.

“Esa información puede ser enviada en forma física o digital sin ningún problema. Tampoco creo que sea verdad que lo solicitado obligue a tener que enviar toneladas de documentos”, sostuvo Benítez.

¿Qué documentos solicitó al IPS la Contraloría General de la República?

Entre los documentos solicitados por la CGR al seguro social se encuentran por ejemplo, el listado de proveedores, número de cheque, banco, orden de pago, recibo de facturas y fecha de pagos; copia de los extractos bancarios; monto total pagado y saldo del préstamo.

Se solicitó además los antecedentes de los préstamos aprobados por el IPS para el pago a los proveedores y la disposición legal de aprobación; nómina de bancos intervinientes; documentos que justifican la selección de bancos; contrato suscrito y tasa pactada además de la fuente de financiamiento del préstamo.