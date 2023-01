Familia asaltada recibe respuesta solidaria para ayudar con la cirugía de su hijo

Estoy muy agradecido, mucha gente me llamó, la mayoría de Asunción, para ofrecer su ayuda. Algunos me enviaron giros de dinero, y una funcionaria de Itaipú (binacional) me llamó para decirme que en abril van a venir unos cirujanos alemanes para hacer algunas intervenciones en nuestro país, y que se podría aprovechar esa oportunidad.

También un cirujano de Asunción me llamó y ofreció sus servicios gratis, solamente debo poner los insumos. Si no consigo hacer aquí, voy a tener que ir a Asunción, dijo, aunque señaló que eso le resultará un poco más complicado, porque no puede abandonar su trabajo. Tengo algunas cuentas que pagar, expresó.

La polisindactilia es un defecto en la formación de las extremidades, consistente en la fusión de los dedos (dedos pegados) o la presencia de dedos adicionales, tanto en los pies como en las manos.

Hace diez años, cuando su hijo nació con este cuadro Miguel acudió al Hospital Regional de Encarnación, a la Gobernación de Itapúa, donde no obtuvo respuestas favorables, indicó. “Los médicos nos dijeron que debía ser operado lo antes posible, antes que los huesos se peguen entre sí, y que el límite de tiempo ideal era antes que cumpla los 10 años”, comentó.

En el Hospital Regional de Encarnación me dijeron que la operación no tendría costo, pero tenía que comprar todos los elementos necesarios. En el hospital no hay nada, ni jeringas tienen. Tenía que comprar todos los insumos, un kit quirúrgico que cuesta millones, y los médicos que harían la operación tenían que venir desde Asunción, porque aquí no hay especialistas en traumatología infantil, señaló.

Fui a la Gobernación de Itapúa porque me habían dicho que existía un programa de ayuda social para niños con discapacidad. Me pidieron una serie de estudios médicos y documentos. Porque no tenía recursos ya acudí a esa institución, y esa fue la respuesta que obtuve, así que volví sin nada, relató.

Se sentía abrumado por la situación y desanimado por la falta de respuestas, no obstante, “no podía resignarme a que mi hijo no reciba la atención que necesita”, mencionó. Nos pusimos a ahorrar, trabajando de lunes a lunes, juntando cada guaraní, señaló. Denis comenzó como peón albañil, y ahora es constructor de obras y trabaja por cuenta propia.

Solo estaba un hijo menor cuando llegaron los asaltantes, dijo

El lunes 9 de enero, alrededor de las 07:30, dos sujetos con tapabocas y kepis, en una motocicleta llegaron a la vivienda, en el barrio “Primero de Marzo” de este distrito, luego de que Denis y su esposa, Delia Martínez, fueran a trabajar, y se robaron todo el dinero.

“Le apretaron a mi hijo (un menor de 15 años que estaba solo en la casa) con una pistola. Le preguntaron, en guaraní: ‘dónde guarda tu papá la plata’. Evidentemente sabían de mis movimientos, y que había dinero en la casa. Da la casualidad que en las últimas semanas tuve unos trabajos importantes, y habrán pensado que tenía mucho dinero guardado”, apuntó.

La respuesta de la gente ante su situación, sin embargo, abre una ventana de esperanzas de que el niño finalmente pueda recibir la vital y perentoria intervención quirúrgica que le otorgue funcionalidad a su mano izquierda.