Denuncian que médicos del Hospital de Pilar negaron atención a un niño con fiebre

Un niño de 7 años de edad no fue atendido en la sala de Urgencias en el Hospital Regional de Pilar, debido que a esa hora no había ningún pediatra de guardia y los médicos de la especialidad de clínica médica se negaron a revisarlo por considerar que el paciente no era para el área, según denunció la madre del menor de nombre Griselda Acosta, pobladora del barrio Guaraní de la capital del Ñeembucú.

“Le llevé a mi hijo al hospital para que le atiendan porque comenzó a tener fiebre, desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde estuve en el hospital y no me atendieron. Me dijeron que no hay pediatra y los que estaban en Urgencias, los clínicos, se negaron a atender a mi hijo porque dicen que no es su área y que ellos tienen sus pacientes”, manifestó Griselda Acosta.

Había otro chico con fiebre en la sala de espera de Urgencias y la misma cosa le dijo: que no hay pediatra que le atienda. “Ningún enfermero o enfermera que tome la temperatura a los chicos o a los pacientes no había en el hospital, es un desastre la atención”, se quejó.

Recordó que también había una señora con presión alta en Urgencias y que tampoco fue atendida. “Había una señora con presión alta, pidió por favor que le tomen la presión y el que anota en la entrada le dijo: Andá golpeá (la puerta) en la sala de urgencias”, relató.

Agregó que volvió a su casa sin que su hijo fuera examinado por ningún médico. “Le traje a mi hijo a mi casa otra vez sin que ningún doctor le examine, sin que le hayan recetado ningún medicamento, solo yo tuve que medicarlo y con eso le está bajando la fiebre. Es una pena lo que está pasando en nuestro hospital público”, manifestó la denunciante.

Director reconoce la falencia

El director del Hospital Regional de Pilar, Dr Aníbal Vera, reconoció que existen falencias dentro del hospital y confirmó que a esa hora no había ningún pediatra de guardia porque la que estaba viajó a Asunción con un paciente. “Después del mediodía vino una criaturita con fiebre, estaban los médicos en la Urgencias, la pediatra de guardia que estaba en ese momento fue con un traslado a Asunción y recién a las 19 horas, ingresó otro pediatra que estaba de guardia”, dijo.

Agregó que había médico en la Urgencia, “Siempre hablamos entre los médicos, la responsabilidad en ese lugar ya es personal, porque cada uno de los médicos y enfermeros saben cuál es su deber y obligación para con el paciente, pero antes que nada, todos somos médicos, todos sabemos cómo tratar una fiebre elevada como la que tenía el niño”, indicó.

Expresó que hasta la fecha no pudo comunicarse con la madre del niño para saber exactamente que lo que pasó. “No pude comunicarme con la madre del niño, tampoco ella se acercó junto a mí para ver cómo pasó y qué es lo que no pasó en verdad. Así también le pedí informe a los médicos que estuvieron de guardia para ver cuál era el inconveniente de verdad, por qué no pudo ser atendido ese niño en ese momento”, explicó.

Resaltó que los doctores deben poner de su parte para cubrir las necesidades de la gente. “Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cubrir las necesidades de la gente, un licenciado ya sabe cuál es la urgencia verdadera y cuál es el paciente que puede esperar un poco, para eso están establecidos los parámetros de la Urgencia”, finalizó.