Denuncian maltrato de un médico del Hospital Regional de Pilar

Según los datos, la mujer había sufrido un accidente de tránsito el año pasado y fue operada en una de las piernas que no tuvo un resultado exitoso debido a una supuesta negligencia médica. La paciente explicó que durante la intervención en ese entonces el traumatólogo Dr. Aníbal Vera, hoy director del HRP le colocó un tornillo en la parte afectada, pero que el tornillo supuestamente no tenía la medida correcta por lo que nuevamente deberá ser sometida a otra operación.

Según Mariana Brítez, desde septiembre del año pasado deambula por el hospital para volver a someterse a otra cirugía. “Ya tenía que operarme, pero los médicos pospusieron para febrero, pero luego pasaron para marzo, pero finalmente me indicaron para que me presente el 18 de mayo”, explicó la mujer.

Sin embargo, el doctor de guardia Marcelo Florentín supuestamente se negó a atenderla por no ser su paciente. “El doctor me trató muy mal, me duele en el alma, me dijo que no me iba a operar porque yo no soy su paciente, y que él tiene prioridad con sus pacientes”, se quejó la paciente.

Doña Sebastiana Ramoa, prima de la paciente, se quejó del trato del Dr. Florentín y dijo que es una pena que esto pase en un hospital de Paraguay. “Es la tercera vez que ella viene para operarse y ella no viene por deporte, cumpliendo a rajatabla con lo que le piden y, sin embargo, el doctor la maltrató”, dijo la mujer.

Agregó que el mismo traumatólogo se le acercó y le comunicó que no le va a operar. “El doctor dijo que él tiene su prioridad que son sus pacientes, y como médico él no puede decir eso a una paciente que está buscando solución”, señaló.

Para conocer a profundidad sobre el tema, desde la corresponsalía de ABC Color nos acercamos hasta el Hospital Regional de Pilar buscando al director Dr. Aníbal Vera, pero nos informaron que el mismo está con licencia por paternidad.

Trasladamos la consulta al director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Aníbal Espínola, e indicó que oficialmente en su oficina no recibió ninguna denuncia ni quejas.

“No hemos recibido ningún tipo de denuncias ni hoy ni en días anteriores, he consultado en el hospital si hay algún tipo de denuncia y me respondieron que tampoco hay una denuncia, lo que si me acercaron es una publicación por Facebook que una señora manifiesta haber sido maltratada verbalmente por un médico. Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes a la Dirección del hospital, a Recursos Humanos y a Asesoría Jurídica, para determinar qué pasó exactamente”, dijo Aníbal Espínola.

Explicó que el Dr. Marcelo Florentín está trabajando como médico traumatólogo en el hospital con un contrato hace un año. Aseguró que si se llegara a detectar el maltrato, el funcionario sería amonestado.

Aclaró que los funcionarios contratados no pueden ser sumariados, por lo tanto reciben amonestaciones y que con tres amonestaciones la dirección no tiene más que descontratarlo.

Hubo cirugías impostergables antes que la paciente

Por su parte, el Dr. Marcelo Florentín señaló que no maltrató a la mujer. “La señora tiene una fractura de lisnfranc (Luxación) y suele dejar un dolor muy importante a nivel de miembro inferior por lo que ella se está quejando. Ella piensa que sacando esos dos tornillos que tiene ya se va a curar, y no es así, eso yo le expliqué a la señora de entrada”, dijo el galeno.

Agregó que se comprometió a ayudarla ofreciéndole una cirugía, pero que la cirugía no se pudo realizar porque había pacientes más graves que ella. A esa paciente yo no la operé, solamente conozco el tipo de fractura, sé lo que se tiene que hacer y le dije que le podía ver si es que había lugar para operarla, cosa que no hubo porque vino un paciente grave y tenía otra cirugía de una fractura de fémur que es una cirugía impostergable, que se tuvo que hacer y no iba a haber tiempo quirúrgico para ella”, manifestó el traumatólogo.

Indicó que la mujer fue internada y que debe esperar hasta que haya un lugar en el quirófano. “Hoy estamos lleno, la gente de cirugías general tiene muchas cirugías; comenzaron con una cirugía de urgencias, tienen cirugías programadas y yo tengo programado uno también”, acotó.

Dijo que tropiezan con otro problema, que solo tienen un anestesiólogo. “Tenemos un solo anestesiólogo y ahí no podemos negociar mucho”, agregó el traumatólogo.

Manifestó que en el departamento existe un solo traumatólogo y que es él. ”Yo soy único traumatólogo para todo el departamento”, señaló.