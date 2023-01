Incendio arrasó con la vivienda de una abuela en Guazú Cua

El fuego se propagó rápidamente y consumió por completo la vivienda de la señora Maura Velazco Martínez, de 70 años de edad, de profesión ama de casa.

La víctima comentó que desconoce la causa del fuego. Agregó que ella, su hija y su nieto se salvaron de milagro y ese hecho atribuye a Santa Librada.

“Realmente fue un milagro que yo siga viva, mi hija y mi nieto también. Lo único que hice es agarrar el nicho de mi santa y corrí entre las llamas. La imagen pertenecía a mi abuela y solo esa no se quemó, después todo se perdió”, se lamentó la mujer.

Dijo que tiene fe a su santa Librada y cree que la ayudará a recuperar lo material. “Siempre le tuve fe, siempre hablo con mi santa y siempre me cumple lo que le pido y no pierdo la esperanza. Me siento orgullosa de mi santa, porque ella me salvó y yo le salvé también, de lo contrario se hubiera quemado”, refirió.

La mujer acude a la solidaridad de las personas para volver a levantar un techo en el lugar. La personas que deseen ayudar pueden comunicarse al Cel. 0975 143-247 con Joel Velazco (hijo) o al Cel. 0975 677-374, con Ángel Javier Velazco (nieto).

Según datos de la Policía Nacional, el hecho ocurrió ayer cerca de las 13:00 y el fuego consumió por completo la vivienda de material cocido, con techo de tirantes de madera y chapa zinc.

El fuego también consumió por completo electrodomésticos varios tales como: televisor, una radio, un ventilador de pie, un congelador de una puerta, una heladera, un ropero de dos cuerpos, ropas varias, dos camas de madera con colchón, documentos varios y 4 millones de guaraníes en efectivo que iban ser utilizados para el pago de las cuotas y de la luz (ANDE).

Al lugar llegaron los Bomberos Voluntarios (Amarillos) de la ciudad de Pilar, quienes procedieron a sofocar el incendio y realizar el enfriamiento del lugar a cargo de la capitán Mariela Veloso.

La causa probable del incendio se desconoce hasta el momento, no hubo personas lesionadas. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno Federico Solano.