IPS no remitió más de 10 documentos solicitados por la Contraloría, dicen

La Contraloría General de la República (CGR) notificó que el Instituto de Previsión Social (IPS), nuevamente no remitió varios de los documentos que le fueron solicitados en relación a la deuda que tiene con las empresas farmacéuticas y los millonarios préstamos realizados para abonar ese compromiso.

Desde noviembre pasado, el órgano de control solicita a la previsional todos los papeles relacionados a la deuda de US$ 250 millones que acumuló por la provisión de insumos, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos.

Asimismo, también pide los documentos que tengan que ver con la aprobación de líneas de crédito que posibilitó al ente recurrir a millonarios préstamos para comenzar a saldar la deuda con los proveedores.

Camilo Benítez, contralor general de la República explicó que el órgano de control elaborará -como primera medida- un informe en base a los documentos que dispone para posteriormente, remitir la información a las instancias pertinentes.

“Ese informe se tiene previsto recién para fines de febrero, porque los auditores actualmente se encuentran con licencia por vacaciones”, dijo a ABC.

Recientemente, Benítez había advertido que si el seguro social se negaba a presentar todos los documentos solicitados por el órgano de control, los auditores de la CGR se verían obligados a realizar un allanamiento de la previsional.

¿Qué documentos no presentó el IPS?

Con relación a la deuda y préstamo efectuados para pagos a proveedores de insumos, medicamentos, productos e instrumentos médicos y de laboratorio, el IPS no presentó respuesta a lo siguiente:

Nota GCR N° 8409/22

Punto 3. Copia del Acta del Consejo de aprobación del préstamo y de la aprobación del saldo de la deuda y su respectivo libro de asistencia.

Con relación a este punto, el IPS no presentó copia del Acta de aprobación del saldo ni del libro de asistencia a sesiones del Consejo.

Nota CGR N° 8410/22

Punto 1. Listado de Proveedores que recibieron pagos con fondos de los préstamos otorgados al IPS por bancos de plaza, con el respaldo documental.

Con relación a este punto, el IPS no presentó el listado en el formato requerido, no fueron detalladas las fechas de las facturas, conceptos, descripción del bien y/o servicios y si corresponde pago parcial o total. Igualmente, no presentó documentos que respaldan los pagos, tales como: recibos de dinero y facturas.

Punto 3. Criterio implementado para la selección y porcentaje de pago a cada empresa, del total de la deuda.

Con relación a este punto, el IPS no informó el criterio solicitado.

Punto 4. Unidad responsable de la selección y sugerencia para los pagos respectivos y nómina y cargo del/los funcionario/s responsable/s.

El IPS hizo referencia a la Resolución CA N° 078-002/2022, sin embargo, no remitió la nómina de los funcionarios responsables.

Punto 5. Copia del Acta del Consejo que aprueba la priorización de pagos a los proveedores y criterio aplicado, junto con el libro de asistencia a las sesiones, en las que se tomó la decisión.

El IPS no especificó los criterios que aprueban la priorización de pagos a los proveedores que se tuvieron en cuenta, tampoco remitieron la copia del libro de asistencia a las sesiones.

Punto 6. Detalle de número de cheques, banco, órdenes de pago, recibo, facturas, conceptos, fecha de facturas y fecha de pagos.

El IPS remitió detalle del pago con número de referencia, sin embargo, no especifican conforme a lo requerido, es decir no señalan el detalle de los recibos, facturas, conceptos, fecha en que se expidieron.

Nota 7482/22

Punto 2. Copia de los contratos, órdenes de compras, facturas, recibos y/u otro documento que autoriza la transacción entre el IPS y la empresa proveedora.

El IPS no remitió los documentos solicitados en este punto.

Punto 3. Nota de Remisión y/o Acta de Entrega y Recepción, que certifiquen la entrega de los bienes y/o servicios.

El IPS no remitió los documentos solicitados en este punto.

Punto 12. Copia de Mayor Analítico de las cuentas que registran los saldos a pagar a los proveedores de insumos, medicamentos, productos e instrumentos médicos y de laboratorio al 31/10/2022

El IPS no remitió los documentos solicitados en este punto.

Hace una semana, el presidente de IPS, Vicente Battaglia, aseguró que ya rindió cuentas a la Contraloría General de la República y que existen “buenas relaciones” con el contralor Camilo Benítez.

No obstante, el informe remitido a ABC por la CGR, da cuenta de que la previsional está lejos de transparentar el saldo que tiene con los proveedores y que derivó en la aprobación de líneas de crédito para saldar esa deuda.