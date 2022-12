IPS dilata y entorpece trabajo de la Contraloría, que busca confirmar deuda y préstamos del ente

El 15 de noviembre pasado, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) una lista de documentos para examinar y validar la millonaria deuda con las empresas que abastecen al ente de insumos y medicamentos. Para comenzar a pagar esa deuda, el Consejo de Administración, liderado por Vicente Bataglia, aprobó recientemente líneas de crédito por G. 350 mil millones con tres bancos privados.

Luego de un mes de espera, el jueves pasado el IPS proporcionó a la Contraloría algunos documentos. Sin embargo, entregó papeles que no le fueron solicitados obviando aquellos que sí fueron requeridos.

Entres los documentos solicitados al ente se encuentran, por ejemplo, la lista de proveedores, el monto de la deuda con cada proveedor, las facturas y anticipos realizados, fecha de entrega del producto o medicamento, número de ID en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entre otros.

Lea más: IPS: en llamativa operación, el ente se adeuda “a sola firma” por G. 350 mil millones

“Pedimos el detalle analítico para saber si realmente esa deuda existe. Fuimos muy específicos, porque requerimos de todo eso para poder emitir una opinión válida. De lo contrario no estamos en condiciones de decir que el IPS debe tal monto y debe honrar esa deuda. Por mirar el balance nomás no podemos saber si el saldo es real o legal. Debemos mirar todos los documentos que sustentan ese saldo”, explicaron a ABC desde la Contraloría.

Información remitida por el IPS no satisface

Según se indicó a ABC, la información remitida por la previsional a la CGR no son suficientes para que los auditores puedan garantizar que el ente realmente adeude US$ 258 millones a sus proveedores.

Lea también: IPS: deuda a proveedores debe ser auditada, dice Asociación Médica

“Los documentos que nos envió el IPS realmente son informaciones que no satisfacen el requerimiento. No enviaron todo lo que se les solicitó, no enviaron como se solicitó. Es una limitación que tenemos. Dicen que están a disposición y solamente les pedimos lo que refiere a las obligaciones pendientes de pago y por lo cual el IPS está solicitando créditos en los bancos privados. Sobre la Ley 7037 (Programa de Enfermedad y Maternidad) también informaron a medias”, comentaron desde la CGR.

Sobre la deuda que el IPS tiene con las empresas que le abastecen, que según la previsional es de US$ 258 millones, desde la Contraloría señalaron que desconocen la cantidad. “No tenemos un monto, porque de la forma en que ellos (IPS) nos presentaron los documentos, no podemos confirmar nada”, expresaron.

IPS remitió hasta deuda con la Ande, pero no los documentos solicitados

Desde la Contraloría General de la República expresaron que la previsional está entorpeciendo el trabajo de los auditores al remitir documentos que no le fueron solicitados.

Lea también: Nuevo préstamo del IPS es parche no soluciona tema de fondo, advierten

“Les pedimos listado de proveedores y nos enviaron un listado de cuánto le deben a la Ande, cuánto deben por construcciones. Todo eso distrae y distorsiona la información. No responden sobre lo que se les requirió y eso nos limita y utiliza tiempo de los auditores”, lamentaron.

Desde la Contraloría aseguraron que lo que buscan es transparentar la deuda con los proveedores del IPS, así como el préstamo solicitado.

“Es algo que todos queremos saber, que la ciudadanía está esperando conocer; si corresponde pagar y a quién hay que pagar y si es necesario realizar un préstamo para abonar esa deuda”, resaltaron.

Desde la previsional, se informó que el ente ya abonó un primer pago de G. 200 mil millones a los proveedores.

IPS se endeuda, pero construye

En tanto el IPS “bicicletea” sus deudas, el Consejo de Administración se empeña en aprobar la construcción de más edificios.

Lea más: IPS invertirá G. 216 mil millones en Centro Hemato-oncológico, mientras pacientes claman por fármacos

Este mes, el ente adjudicó al Consorcio Hospicen la construcción de un Centro Hemato-oncológico, por G. 216.880.927.016. La infraestructura, que será levantada en terreno del Parque de la Salud, podría ser otro gran “elefante blanco”, considerando la crisis que sobrelleva el ente y el déficit crónico de medicamentos que padecen los pacientes oncológicos.