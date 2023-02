Conflicto por cargo de intendente interino en Isla Pucú, Cordillera

De acuerdo a nuestras fuentes, la Junta Municipal de Isla Pucú acordó la designación de Daniela Argüello (PLRA), como presidencia de la corporación legislativa luego de la renuncia de Sonia Fleitas (PLRA), quien tomó la decisión para dedicarse a la campaña proselitista para ocupar una banca en la Cámara de Senadores. Argüello automáticamente asumió como intendenta interina.

La sucesión se llevó a cabo en la sesión extraordinaria el 25 de enero. Los concejales Benicia Rotela (PLRA), Daniela Argüello (PLRA), Diego Armando González (PLRA), Aldo Iglesias (PLRA), Pedro Eligio Velázquez (PLRA), Aldo Iglesias (PLRA), Alexandri Irala (ANR), Juan Amado Ovelar (ANR) y José Vargas (ANR) estuvieron en la plenaria. Sesionaron los 5 concejales del (PLRA) y el vicepresidente Gregorio Aquino.

Dicha sesión generó molestia a la bancada opositora compuesta por Alexandri Irala (ANR), Juan Amado Ovelar (ANR) y José Vargas (ANR), quienes apoyaron a Rotela, porque no estaban de acuerdo en la forma en que se estaba procediendo. De igual manera se realizó la sesión extraordinaria y destituyeron a Benicia Rotela (PLRA) de la presidencia de la Junta Municipal y designaron Daniela Argüello (PLRA).

Después de solo unos días de realizar la sesión extraordinaria, el 27 de enero, Sonia Fleitas renunció oficialmente dejando su cargo a la presidenta de la junta, Daniela Argüello.

Benicia Rotela (PLRA) mencionó dijo que la sesión tenía como fin exclusivo su destitución. Aseguró que ya todo estaba preparado, ya que ni siquiera le avisaron temprano para que se pueda preparar. Explicó que normalmente se les convoca temprano para las sesiones, pero esa vez ni informaron el orden del día.

“Yo tengo una reputación intachable, todos me conocen y me duele que gente de mi propio partido desconfíe de mi, no debieron actuar de esta manera”, expresó.

Repudio de un sector de la población

Un sector de la ciudadanía expresó repudio por la falta de seriedad en un momento político tan importante para la comunidad. Consideran totalmente injustificada la destitución de Benicia Rotela. También indicaron que la designación de la Daniela Argüello como nueva presidenta es ilegítima y exigen una nueva elección, respetando las normativas vigentes.

Daniela Argüello (PLRA), por su lado, dijo lamentar la situación en la que resultó electa para continuar el gobierno iniciado por Sonia Fleitas. Agregó que la presidenta de la Junta era Benicia Rotela de Zárate (PLRA), pero recurrieron a la elección de un nuevo presidente, debido a que no se cumplieron algunos acuerdos políticos.

“Primeramente se realizó la elección de un nuevo presidente de la Junta Municipal. Los compañeros votaron como corresponde y me eligieron como presidenta de la Junta, todo fue transparente”, dijo.

“Algunos concejales quisieron impedir que se haga la elección, pero la sesión se realizó dentro de la Municipalidad con la asistencia de la mayoría, cinco ediles, como lo estipula la ley”, refirió. Argüello reconoció que la sesión se desarrolló en medio de mucha tensión e incidentes, pero insistió en que se respetaron las normas legales vigentes.

Intentamos hablar con la exintendenta y candidata a senadora, Sonia Fleitas, no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.