Cortan beneficio a concejales raboneros: Eliminan sesiones virtuales en la Junta de Asunción

El problema en la Junta Municipal de Asunción era que concejales raboneros aprovechaban para no trabajar, ya que no solo no iban sin justificación a la sede de la municipalidad, sino que ni siquiera encendían sus cámaras para participar activamente de las sesiones desde sus casas.

Lea más: Concejala de Asunción “sesiona” desde su auto, mientras maneja

Otros ediles llegaban tarde o se quedaban sesionando desde su oficina, porque al parecer les resultaba más cómodo. “Ni siquiera podemos saber si efectivamente tenemos el quórum legal correspondiente”, aseveró el concejal Humberto Blasco (PLRA), quien hizo la petición de que se suspenda la opción virtual. Su minuta fue aprobada sobre tablas con carácter resolutivo.

Los concejales de Asunción ganan más de G. 20 millones mensuales y solo deben sesionar una vez a la semana.

Sesiones virtuales con un perro o desde el auto

En abril del año pasado, la concejala de Asunción, Jazmín Galeano (PEN), “sesionó” desde el celular, mientras estaba conduciendo. Esta es considerada una distracción al volante, falta gravísima que correspondía a una multa de G. 968.561. La edil llegó una hora tarde a la reunión presencial. Luego de la publicación de nuestro diario, la edil ofreció disculpas a través de sus redes sociales.

Lea más: Un perro “sesionó” en la Junta Municipal de Asunción

En el 2020, un perro había aparecido “sesionando” en el nombre de la concejala Josefina Kostianovsky (PEN). Otros mostraban árboles o el cielo o, más comúnmente, una silla vacía.