Casos positivos de chikunguña y dengue en Santa Rosa, Misiones

La Dra. Karina Aquino, responsable del Hospital Distrital de Santa Rosa, señaló que actualmente se tiene registrados siete casos positivos de chikunguña, y uno de dengue confirmado por test rápido.

En algunos de los casos los afectados por chikunguña debieron ser hospitalizados, debido a que los síntomas son mucho más fuertes que un dengue común. Dolores articulares y musculares son más marcados, fiebres más persistentes, es por ello que aquellas personas que presenten estas sintomatologías deben acudir al centro asistencial más cercano para consultar y no automedicarse, expresó la profesional.

Lea más: Arbovirosis piden atacar problema de raiz en Misiones/

Por otro lado, agregó que es importante que la personas se realicen el examen a través de la muestra de sangre cuando el médico lo solicita. Hay casos en que los pacientes no quieren volver para que se les haga la toma de muestra que debe ser enviada al laboratorio central del Ministerio de Salud.

Además, dijo que si bien en Santa Rosa no se están registrando grandes lluvias, la pequeña cantidad de agua se acumula. En la ciudad no es solo por precipitación la acumulación de larvas, sino también por gente que nunca se dedicó a eliminar sus criaderos, y que incluso lugares donde no hay agua, igual hay muchos mosquitos.

“Puede haber situaciones en que una persona está infectada, aceptó guardar reposo y eliminar los criaderos, pero también puedo ser yo la enferma, pero es mi vecino que tiene el criadero, por eso es responsabilidad de cada hogar para que no haya ese criadero”, expresó Aquino.

Lea más: Cifra de enfermedades transmitidas por arbovirus aumenta en Misiones