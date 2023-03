Ypacaraí: denuncian presunto descuento injustificado del salario de 200 trabajadores de una cooperativa

Los denunciantes anónimos mencionan que la empresa está en un momento crítico y todo se inició desde hace un año, con el desfalco que tuvo la institución. El año pasado, en enero, una auditoria interna descubrió un faltante de más de G. 6.300 millones en la Cooperativa Ypacaraí.

Ante esta situación, el tesorero de la cooperativa Williams Alberto Gauto Centurión, había sido apartado de la institución; la Incoop intervino la cooperativa y se desvinculó al gerente general Javier Escobar, en ese entonces.

Según los denunciantes, desde esa fecha hasta hoy, no existe una imputación, ni indicio de donde está el dinero. De momento, no se sabe ni si realmente se está investigando.

Una gran cantidad de funcionarios se congregó ayer frente a la cooperativa, para primeramente realizar una misa, y pedir por las familias que están pasando por la difícil situación del recorte salarial. Luego prosiguieron con una manifestación pacifica en la que solicitaron al presidente de la institución, Ubaldo Ramírez, que intervenga por ellos y puedan resolver el inconveniente, porque el descuento de los salarios ya está afectando bastante a los empleados.

Incoop exige resultados a funcionarios

Debido a lo acontecido, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) mantiene en la mira a la institución y exigen resultados a los funcionarios, pero lamentablemente no hay cambios. Según fuentes, debido a que no se brindan los resultados deseados a la empresa, se está sancionando a los funcionarios, y por eso no percibirán sus dietas durante 6 meses hasta que se obtengan resultados.

Mientras tanto, se siguen recortando gastos administrativos, y unos 200 trabajadores son los afectados, no reciben su salario como corresponde. A los funcionarios se les descontó G. 800.000 y algunos hasta G.1.000.000. Ante este inconveniente, el sindicato quiso negociar con el consejo, pero nada se logró.

Por su parte, Ubaldo Ramírez, presidente de la Cooperativa Ypacaraí, manifestó su preocupación por lo que está sucediendo y resaltó que la empresa está con observaciones de la Incoop, que le pide bajar tres puntos, la dieta, el campo financiero y los gastos administrativos.

“En ese gasto administrativo no hay de otra que bajar el pago del monto adicional, que percibían los funcionarios, pero no se toca el salario”, aseguró.

Señaló además que la medida del Incoop se debe dar por 6 meses, de lo ya se está cumpliendo con el tercer mes. “La idea es por lo menos presentar nuestro balance de cada mes, y pedir que se levante esta medida para recuperar todo lo que se estaba cobrando”, acotó.

Aclaró que la situación por la que están pasando ahora es más por la morosidad con la que cerró la empresa en el 2022, y no por el desfalco que se sufrió en el mismo año.

“La gente está queriendo confundir las cosas, la realidad es por la morosidad, se debe cumplir lo que pide el Incoop para que se pueda levantar la sanción, solo así se podrá volver a la normalidad”, puntualizó, Ubaldo Ramírez.