Catorce músicos de la Orquesta del Congreso llevan dos meses sin cobrar sus sueldos

Germán Recalde, presidente del Comité Laboral de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, contó que 14 músicos de la orquesta están, desde principios de este año, sin cobrar sus salarios, con constantes respuestas evasivas desde el Congreso, e incluso del Ministerio de Hacienda.

Recalde comentó que ya desde el año pasado el Comité Laboral está solicitando la desprecarización laboral de estas personas, atendiendo que ya cumplen con el mínimo requerido por la legislación para que se dé el nombramiento, pues están hace ya siete años en calidad de contratados.

Aseguró que ese grupo de músicos venían teniendo inconvenientes en cuanto al retraso de sus pagos con relación a los demás, que no pasaba de cinco días, pero en enero no cobraron y eso no se solucionó. En febrero, les aseguraron que a fin de mes cobrarían lo correspondiente a enero, pero eso tampoco se cumplió.

El temor provenía del caso de siete músicos que en la pandemia sufrieron el mismo inconveniente y terminaron siendo descontratados. Ese temor se disipó un poco al volverse a firmar el contrato, pero no comprenden por qué siguen sin cobrar.

Ya se incumplieron tres posibles fechas de pago

Los músicos aseguran que ya les incumplieron tres posibles fechas de pago y que incluso llegaron a ir a hablar con las autoridades del Ministerio de Hacienda, pero en ambas instituciones reciben respuestas poco confiables y que finalmente sienten que están siendo peloteados por ambas instituciones

Además de los siete compañeros que fueron descontratados en la pandemia, a pesar de que ellos firmaron los contratos, pero que finalmente el Congreso no lo hizo, reclaman la reposición de otros 4 músicos que salieron por otros motivos y cuyos cargos nunca fueron repuestos, dejando a la Orquesta muy reducida.

Aseguró además que los sueldos que ellos reciben no son los que corresponden a los que deberían pagarse a artistas de esa categoría. Muchos de ellos ni siquiera tienen para su pasaje para llegar a los ensayos y shows.

