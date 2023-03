Comer menos carne no es propuesta para el Paraguay, señalan desde WWF

A nivel mundial se proponen muchas estrategias para combatir el cambio climático, una de ellas está relacionada con la disminución de la emisión de gases metano, por eso se hizo un llamado a los países, pero eso no significa que tengan que reducir el hato ganadero, explicó la exministra del Ambiente, Ing. Cristina Morales, de la organización ambientalista, WWF Paraguay.

Aclaró que Paraguay no formó parte de esa iniciativa que busca reducir las emisiones, porque aquí se pretende implementar tecnologías y también procesos, conocimiento técnicos que ayuden a ser mucho más eficientes en la producción, más en el mismo espacio.

Lea más: Reunirán a actores claves para construir un plan de restauración forestal

“En todos los países se hacen evaluaciones locales y se proponen estrategias, a nivel de gobiernos y también por parte de organizaciones de conservación como la WWF”, explicó Morales.

Comentó que actualmente se está hablando mucho de un estudio que se hizo para Austria, teniendo en cuenta los hábitos de alimentación que en ese país tienen y como el nivel de vida de sus habitantes es muy alto, se comprobó que su población consume muchos alimentos procesados a partir de proteina animal.

Añadió que por esa razón se propone que los austriacos cambien sus hábitos hacia una alimentación diferentes y dieron sus recomendaciones.

“Nosotros aquí, WWF Paraguay, tenemos otra estrategia con relación a la carne, aquí nos importa como se produce y cómo se procesan los desperdicios o los resíduos de la producción y la industria”, destacó.

Argumentó que Paraguay es un gran productor y exportador de carne, nuestra economía se basa en la producción agropecuaria, entonces desde WWF Py se tiene un enfoque diferente.

Lea más: Deforestación en Paraguay: 756.967 hectáreas de bosque se perdieron en tres años, según Infona

“En la sociedad paraguaya hay un sector más carenciado que no cubre todos su requerimientos nutricionales, nosotros no podemos proponer una disminución ni una restricción del consumo de carne, lo que proponemos es una alimentación equilibrada, saludable, porque lo que es saludable para las personas lo es también para la naturaleza”, enfatizó.

También dijo que en Paraguay el enfoque es trabajar con los productores para que se implementen prácticas de producción más eficientes, que no degraden el suelo, que proteja el agua y los bosques, pero que sea rentable, si no, no es sostenible. Además, se busca concientizar a toda la cadena, desde los productores, la industria y el comercio, hasta a los supermercados, para aplicar hábitos de sostenibilidad, manejo de la basura, etc.