Pescaderías y comedores de Remanso atenderán hasta Domingo de Pascua

La crecida del río Paraguay obligó a las incansables vendedoras de pescado de la zona de Remanso a reubicarse en el acceso principal de la zona comercial para continuar su labor. Comercializan especies ictícolas en porciones, en filetes, puchero, entre otros cortes y piezas enteras.

Tienen ejemplares de surubí, dorado, carimbatá, pacú, mandi’i, boga y tilapia. Los locales estarán abiertos durante toda la Semana Santa, incluso Domingo de Pascua, comentaron.

El horario de atención de los próximos días, incluyendo el jueves, viernes y sábado santos, además del Domingo de Pascua, es de 5:00 a 18:00.

Las vendedoras aseguraron que los pescados vendidos en el sitio son de excelente calidad e invitaron a los clientes a no tener miedo de adquirir los productos.

El comunicado del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en el que insta a no consumir pescado ante la mortandad de peces en el río Paraguay perjudicó bastante a los trabajadores del sector, según mencionaron las vendedoras de Remanso.

Los productos que comercializan son sanos y de impecable calidad, aseguraron.

“Parecía hasta una burla porque los funcionarios del Mades vienen a comer acá en los comedores y luego recomiendan que no se compre el pescado o que no se consuma en los comedores. Ellos no nos ayudan. Ninguna institución se acerca para saber cómo estamos con la crecida ni nada”, dijo una de las vendedoras.

Comedores abiertos de 7:00 a 17:00

En el barrio San Rafael, junto al río Paraguay, funcionan cinco comedores que también atenderán normalmente toda la Semana Santa, incluso el Viernes Santo, de 7:00 a 17:00.

Entre los platos que recomiendan se encuentran el caldo de surubí, que está a G. 15.000 el plato; grillé de surubí, a G. 30.000; cazuela, a G. 30.000; arrollado, G. 35.000; romanita, desde G. 35.000; soyo de piraña, a G. 15.000; pacú a la parrilla, a G. 30.000, y empanada a G. 5.000.