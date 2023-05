Bolsa de Comercio de Rosario: actor clave del mercado argentino de granos

ROSARIO, Argentina ( Víctor Pizzurno, enviado especial). La comitiva compatriota de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), acompañada de unos 10 miembros de la prensa, visitó las instalaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde recibió explicaciones técnicas del funcionamiento de uno de los mercados de concentración de negocios de cereales y oleaginosos más importantes del mundo, que es una referencia a nivel nacional e internacional.

Los directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario explicaron que la institución es un mercado no institucionalizado (over the counter), de oferentes (corredores y cooperativas) y demandantes (exportadores, fabricantes de aceite, molinos, etc.), que negocian en forma privada e individual las condiciones de los negocios.

Informaron que durante el 2021 en dicho mercado se registraron cerca de 57 Mt en 138.500 contratos, cerca del 40% de la cosecha de granos del país.

Otros detalles aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario es que cuenta con 128 operadores autorizados: 103 corredoras de granos, 3 cooperativas y 22 exportadores e industrias. Entre los servicios que presta la institución está el control sobre los operadores autorizados y un marco de seguridad.

Asimismo, allí se realiza la fijación diaria de precios orientativos de cada producto negociado y un aspecto muy importante es el acceso a un tribunal arbitral para la resolución de los conflictos, mediante la Cámara Arbitral de Cereales. También destacaron que la bolsa difunde informaciones logrando la transparencia del mercado.

La delegación de Cappro también pudo observar el laboratorio con que cuenta la institución, que es una unidad de servicios que realiza análisis diversos sobre productos básicos, en su mayoría cereales y oleaginosas, pero también sobre productos industrializados, derivados e insumos, focalizado en el sector agroindustrial y alimentario. Dichos servicios se dividen en cuatro grandes áreas, alimentaria, industrial, agronómica y de biotecnología, indicaron.

Durante el periodo 2021 y 2022 el laboratorio de la BCR analizó 813.810 muestras y realizó 5.999.739 ensayos laboratoriales, lo que refleja su intensa actividad.

Otro aspecto que llamó la atención de la delegación paraguaya es la arquitectura del edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, que fue terminado en1929, cuyo diseñador fue el arquitecto Raúl R. Rivera. Se trata de una construcción neoclásica, que a la manera del mejor academicismo francés remata en la esquina con una formidable cúpula.