Salud Pública está direccionando implantes de audición, reclama Asociación Escuchar

Ante la denuncia realizada por los padres de un niño que debe someterse a una cirugía de implantación coclear acusando a los médicos del Hospital de Clínicas de negarse a realizar la operación, la Asociación Escuchar denunció el direccionamiento de los dispositivos de audición por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea más: Clínicas es el único hospital público donde se realizan implantes cocleares



Según la familia Gutiérrez Rodríguez, el Programa de Implante Coclear de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas – UNA se niega a realizar la cirugía, poniendo incluso en peligro la vida del niño.

No obstante, desde la Dirección General Asistencial del Hospital de Clínicas, aclararon que desde el 2013, los dispositivos son proveídos por el Ministerio de Salud de forma innominada para que según criterios médicos y lista de espera, sean seleccionados los mejores candidatos.

Considerando esto es que no se entiende por qué la cartera sanitaria proveyó dos implantes cocleares al mismo paciente.

“Actualmente existe una lista de aproximadamente 30 niños con el diagnóstico de pérdida auditiva profunda en espera de un implante coclear. No obstante, en este caso, el procedimiento para la provisión de los implantes no fue respetado y le fueron adjudicados dos dispositivos a un mismo paciente y de manera nominal, lo que hace que no se respete el derecho de igualdad de los demás niños que se encuentran en la lista de espera en iguales condiciones”, reza un comunicado del Hospital de Clínicas.

Lea también: Médicos del Hospital de Clínicas realizaron un exitoso implante coclear



En el documento aseguran además que no se han negado a realizar la cirugía, pero que buscan garantizar el principio de igualdad.

Asociación Escuchar denuncia direccionamiento

Susana de López, presidente de la Asociación Escuchar denunció a ABC el direccionamiento de los dispositivos de escucha. Refirió incluso que es necesario un solo implante para que el paciente recupere hasta el 80% de la audición.

“Desde la Asociación Escuchar apoyamos a los doctores del Hospital de Clínicas, ya que consideramos que es una gran injusticia que el Ministerio de Salud le de dos implantes a un solo niño cuando hay muchísimos que están en lista de espera desde hace años”, sostuvo López.

La representante de la asociación sostuvo que son varias las irregularidades que rondan este caso. Según dijo, fue un juez quien determinó hasta la marca de los dos implantes para el niño, basado en un articulo en que se resalta que la vida del paciente está en peligro. No obstante, ese alegato es totalmente falso, aseguró López.

Lea más: Niño de 8 años accedió a un implante coclear en el Hospital de Clínicas



“Desde hace años que el Ministerio de Salud no nos brinda ningún implante y de la nada compran dos para un mismo paciente. El implante coclear es un maravilla; pero un solo implante devuelve hasta el 85% de la audición. Por qué dos implantes para un solo niño; es muy injusto”, refirió.

El costo del dispositivo de escucha ronda los US$ 30 mil, mientras que la cirugía se realiza únicamente en el Hospital de Clínicas. Ninguna autoridad de Salud Pública se prenunció sobre el tema.