Ñemby: Autoconvocados exigen intervención de la Municipalidad y renuncia del intendente colorado

Un grupo de ciudadanos autoconvocados de la ciudad de Ñemby realizó hoy lunes una marcha por el microcentro para exigir transparencia en el manejo de los recursos de la Municipalidad, y la renuncia del intendente, Tomás Olmedo, colorado.

Los manifestantes se reunieron frente a la Biblioteca municipal y desde allí marcharon hasta la sede municipal, en donde hicieron una pequeña parada para rendir homenaje a los Héroes del Chaco y luego se dirigieron hasta la casa del jefe comunal, para exigir su renuncia al cargo.

“Como ciudadanos de Ñemby estamos preocupados por la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la Municipalidad, y desde un principio hemos denunciado hechos irregulares, como la contratación de la hija y de la esposa del intendente en las direcciones, que por más que estén ad honorem, igual pueden generar conflicto de intereses, pudiendo hacer tráfico de influencias”, relató el ciudadano Mario Ibarra.

Comentó que la ciudadanía espera que los concejales actúen como verdaderos contralores e impriman mayor celeridad en el pedido de intervención y que se envíe los documentos al Ministerio del Interior para la remisión a la Cámara de Diputados.

Columnas y puente de oro

Los manifestantes indicaron que el intendente debe rendir cuentas sobre las obras millonarias realizadas mediante la vía de la excepción y las transferencias a las diferentes comisiones vecinales de la zona.

“La Municipalidad pagó sumas millonarias para la instalación de columnas en el Cerro, pero no solo las sumas son excesivas, sino que no fueron instalados todos los postes, en la factura de pago figuran 21 y solo fueron plantados 11. En el barrio Mbocayaty se reparó un puente peatonal por más de G. 65 millones, y según técnicos contratados por la Junta, no llegaría ni a G. 25 millones y todas estas cosas queremos que se aclaren”, expresó Ibarra.

Exigen además que el jefe comunal aclare del porqué no paga a los proveedores y funcionarios de la Municipalidad, si se cuenta con los recursos.

“Es evidente que el intendente está manejando mal la administración, pagó millones de guaraníes por obras cuyo llamado fue anulado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se contrata a funcionarios sin concursos de méritos, exigimos la intervención y la renuncia inmediata de Tomás Olmedo”, reiteró Ibarra.

Sin embargo, el jefe comunal aseguró en varias ocasiones que cuenta con todos los documentos respaldatorios que avalan su gestión.