Luchan contra inseguridad en Mercado de Abasto, aunque “no compete” al municipio, afirma Nenecho

Permisionarios y clientes del Mercado de Abasto denuncian que la inseguridad se apoderó del espacio, pues incluso “chespis” -o adictos a las drogas- rondan la zona y crean zozobra. A raíz de ello, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, cambió al director del establecimiento.

“Nenecho” Rodríguez habló esta mañana sobre la problemática de la inseguridad y afirmó que esta tiene su origen en los alrededores del Mercado, por lo que ya recurrieron a las instituciones encargadas, como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.

Agregó que desde la Comuna buscan hallar una solución con las instituciones encargadas, pese a que -afirmó- no es competencia del municipio atender la problemática. “La intención nuestra es llevar a cabo operativos en forma conjunta, por más que no compete al municipio controlar esta problemática de las afueras del Abasto. La inseguridad es afuera del Mercado y eso no compete”, sostuvo.

Comentó que incluso instalaron una caseta para agentes de la Senad dentro del predio del Abasto, pero que desde esta última institución alegan falta de personal para dar una cobertura efectiva.

Mercado de Abasto, en “estado de abandono”

Nenecho, en otro momento, reconoció que el Mercado de Abasto presenta un “estado de abandono” actualmente.

En ese sentido, manifestó que recurrirán a las instituciones encargadas para mejorar el aspecto del establecimiento. “La iluminación vamos a solicitar a la ANDE y al nuevo gobierno que acompañe, así como a otras instituciones del gobierno central, que recaen sobre ellos ciertas responsabilidades”, señaló.

Asimismo, indicó que se requiere de un acompañamiento de los permisionarios para mejorar la situación del Mercado. “También pedir la cuota de apoyo y respaldo de los propios permisionarios. Ellos deben entender que la administración por sí sola, sin colaboración, acompañamiento ni ayuda, eso tampoco tendrá un aspecto positivo. Es una problemática que debemos solucionar entre todos”, declaró.

Además, el intendente cuestionó a los permisionarios por “creerse dueños del Mercado”.

Cambio de director en Mercado

También cuestionó que haya “padrinos” políticos que tienen influencia en permisionarios del Mercado. Agregó que estos desaparecieron tras las elecciones pasadas.

Carlos García asumió este martes como nuevo director del Mercado de Abasto, luego de que “Nenecho” Rodríguez haya aceptado la renuncia de Gerardo Benítez, quien decidió dejar el cargo en medio de movilizaciones y denuncias de permisionarios.