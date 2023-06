Amenazan de muerte a docente de un colegio de Carapeguá

La docente manifestó que le sorprendió la nota que fue encontrada en la sala del séptimo grado, porque el mensaje es claro “es una amenaza de muerte hacia mi persona, y otros dice el escrito, que pueden ser mis compañeros del colegio, los directivos de la institución o alguien de mi familia”.

Comentó que el hecho ocurrió esta mañana y ante esto, recibió solidaridad de sus compañeros y la promesa de sus superiores que se va activar el protocolo de riesgos, retornando a su casa posteriormente.

En horas de la tarde regresó para desarrollar clases de manera normal pero estaba con mucho temor. Dijo que decidió a las 16:00 ir a denunciar el hecho en la comisaría local para dejar un precedente del hecho.

Comentó que al regresar del receso un grupo de seis alumnos estaban rodeados por una silla, y parecía que estaban discutiendo por algo. Cuando la docente pidió que se sienten en sus respectivos lugares, uno de ellos quiso ocultar la nota y el cuchillo, pero una de las estudiantes estiró el escrito se rompió por la mitad y en ese momento otro alumno agarra y rompe el cuchillo, arrojándolo afuera.

“Una estudiante me dijo entre este escrito había un cuchillo y que un alumno lo arrojó afuera”, pero finalmente se recuperó este elemento y fue presentado como una evidencia.

Finalmente, la docente dijo que no acusa a nadie: “No sé quién lo hizo o quién lo dejó ahí; esto ocurrió en horas de la mañana y yo me quedé en estado de shock. Estoy con miedo porque no sé qué puede pasar después de esta amenaza”, expresó.