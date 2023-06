Vender crédito de carbono nos puede salir más caro

“Notablemente hoy en día se ve a la producción como algo negativo, como algo que atenta contra el medio ambiente. Se da a entender que prácticamente la agricultura y la ganadería son emisores de CO2 y que contribuyen al cambio climático, del cual el hombre es el culpable principal. Hay muchos datos que demuestran que las variaciones del clima y temperatura son parte de ciclos naturales que se dieron en los últimos cientos y miles de años, y donde no hay una correlación directa entre el aumento de CO2 y la temperatura”, empezó explicando el Ing. Fast.

CO2 nutriente esencial

Sobre si el CO2 es dañino para el hombre, nuestro entrevistado dijo: “Hay estudios que demuestran que el CO2, a medida que aumenta la concentración, pierde su poder de gas de efecto invernadero. Además, es el nutriente esencial para la vida, y hasta en algunos invernaderos modernos se aumenta la concentración de CO2 para que las plantas crezcan mejor. Está demostrado que el aumento del CO2 en el aire no afecta en forma preocupante la temperatura y además es excelente fertilizante para las plantas”.

Paraguay y sus convenios

“Nuestro país firmó convenios en los que se compromete a ciertas reducciones, y a no emitir por encima de ciertos valores, pero igual nosotros tenemos que ver si eso se basa en ciencia o si es algo que solo se decidió políticamente, sin pensar en los costos para la economía. Y si dice en estos mismos acuerdos que el esfuerzo del país en todo caso no debe afectar la producción de alimentos, o sea, la seguridad alimentaria. Nosotros estamos en favor de la producción y del medio ambiente; se pueden hacer las dos cosas en equilibrio, me gustaría que prime el sentido común, la ciencia y la relación costo-beneficio, además de experiencias locales exitosas y al decidir sobre el crecimiento de nuestra economía”, expresó Fast.

Los créditos de carbono y su implicancia

El senador Patrick Kemper presentó un proyecto de ley sobre créditos de carbono. La opinión de Fast a propósito es que “nosotros elevamos nuestras preguntas al respecto, no estamos contra la ley de carbono que facilite hacer negocios, solamente queremos que esta ley realmente favorezca al país y a los productores. Queremos que se aclare también que si al vender el carbono estamos vendiendo nuestro Haber de Carbono como país, entonces puede ser que el día de mañana por haber vendido nuestro derecho de carbono, nuestro país no pueda desarrollarse. Porque no queremos que algunos vendan su carbono, por ejemplo a empresas en Europa que lo utilizan para emitir y al final el que vendió no se pueda desarrollar”.

Son más barreras para arancelarias

Sobre las exigencias de la UE el directivo de Fecoprod señaló: “estas exigencias pueden llegar a ser perjudiciales para el Mercosur, pues prácticamente se presentan como una barrera paraarancelaria y con condicionamientos que vienen de allá. El punto es que la comunidad europea es libre de pedir lo que quiera. Si queremos venderles debemos ajustarnos a sus condiciones, solo que no deben frenar o dificultar nuestro proceso de desarrollo.

¿Por qué descarbonizar las economías?

“Esas políticas que se hacen para combatir el cambio climático cuestan muchísimo dinero y puede ser que estemos luchando contra el viento al combatir el CO2. Quisiera que basemos nuestro desarrollo en ciencia, datos, y en lo que es verídico y demostrable, porque no podemos hacer un ensayo o una prueba con nuestra economía, porque si lo hacemos mal en base a teorías equivocadas, el resultado será perjudicial. Debemos buscar el equilibrio entre lo social, ambiental y económico. Como sector productivo somos los primeros que queremos producir en forma sostenible, cuidando los recursos naturales, aportando al desarrollo de este hermoso país”, expresó finalmente.